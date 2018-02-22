Esad ve Lavrentyev Suriye’deki siyasi çözüm sürecini görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Şam’da Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ile yaptığı görüşmede Suriye’deki krizin siyasi yollardan çözülmesi için gerekli şartların ele alındığı bildirildi.

Suriye Devlet Başkanlığı basın dairesinden görüşmeye ilişkin Twitter'da yapılan açıklamada, Esad'ın bugün Rusya Devlet Başkanlığı Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'in başkanlığındaki Rusya heyetini kabul ettiği kaydedildi.

الرئيس #الأسد يستقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير #بوتين، السيد ألكسندر #لافرنتييف والوفد المرافق له. pic.twitter.com/aO9jo80UH6 — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 22 February 2018

​Açıklamada, "Görüşmede taraflar, terörle mücadelede yapılan işbirliğinin sürdürülmesi ve Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde elde edilen başarılara istinaden siyasi sürecin geliştirilmesi için gerekli koşulların yaratılması için ortak çabaların arttırılması konularını ele aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre görüşme sırasında Lavrentyev, terörist grupların Suriye halkına yönelik eylemlerinin giderek tırmanmasının ve bunun bazı Batılı ve bölgesel devletler tarafından desteklenmesinin, bu ülkelerin ‘ikiyüzlü' olduklarını teyit ettiğinin, ayrıca Suriye'deki savaşı sona erdirme isteği ve siyasi çözüm arayışıyla ilgili yalan açıklamalar yapıldığını gösterdiğinin altını çizdi.