Lavrov: Koalisyonun Fetih el Şam'ı hedef aldığına dair bir kanıt yok

Moskova'da Özbek mevkidaşı Abdülaziz Kamilov ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'da giderek kötüye giden durumla ilgili olarak yaptığı açıkalmada Suriye'de ateşkesin önündeki ana engelin Fetih el Şam militanları olduğunu söyledi.

Lavrov teröristlerin ateşkese bağı kalacağının bir garantisi bulunmadığını vurguladı.

'BU ÖRGÜTE DOKUNMUYORLAR'

Koalisyonun Fetih el Şam'ı düşman olarak gördüğüne dair bir kanıta sahip olmadıklarını kaydeden Lavrov, "Bu örgüte dokunmuyorlar. Koalisyonun Fetih el Şam'ı askeri faaliyetlerinin gerçek hedefi olarak gördüğüne dair bir kanıt yok" ifadelerini kullandı.