Hariri, istifa krizinden sonra ilk kez Suudi Arabistan'da

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, ülkesini ziyaret eden Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kabul etti.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Kral Selman, başkent Riyad'daki Yemame Sarayı'nda kabul ettiği Hariri ile iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Lübnan'la ilgili son gelişmeleri görüştü.

Görüşmeye Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr ve İçişleri Bakanı Emir Abdulaziz bin Suud bin Nayif ile Lübnan'ın Riyad Büyükelçisi Velid bin Muhammed el Yakub da katıldı.

Bu ziyaret, Hariri'nin Kasım 2017'de Suudi Arabistan'dan istifasını açıklamasının ve Lübnan- İran- Suudi Arabistan ilişkilerinin bir kez daha gerilmesine neden olan krizin ardından bir ilk özelliği taşıyor.

© AFP 2018/ JOSEPH EID Muhalefetle anlaşan Lübnan Başbakanı Hariri istifasını resmen geri çekti

Hariri, 4 Kasım 2017'de Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, 'Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını' söyleyen Hariri, 'kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını' dile getirmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir" demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Aun, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim" sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.