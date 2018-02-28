Kudüs'teki Kutsal Kabir Kilisesi yeniden açıldı

© REUTERS/ Amir Cohen Kudüs'te Hristiyanlığın en kutsal mabedi Kutsal Kabir Kilisesi protesto amaçlı kapatıldı

Kutsal Kabir Kilisesi'nin anahtarını asırlardır ellerinde bulunduran iki Müslüman aileden Cudeh mensubu Edib Cevad Cudeh el-Huseyni, kiliseyi kapatma ve yeniden açma kararının kilise yetkilileri tarafından alındığını söyledi.

Kudüs Rum Ortodoks Patriği 3. Teofilos dün akşam yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın, Kudüs Belediyesinin kilise ve taşınmazlarını vergiye bağlama şeklindeki zalim planını dondurma kararı üzerine, protesto amacıyla üç gün boyunca kapatılan Kutsal Kabir Kilisesi yarın kapılarını açacak" ifadelerini kullanmıştı.

Patrik 3. Teofilos, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun planı askıya almasının herhangi bir istişare sonucu olmadığını, ancak bunu kiliseleri hedef alan uygulamalara son verecek bir adım olarak kabul ettiklerini belirtmişti.