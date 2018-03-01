Trump, Katar Emiri El Sani ile görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump ile El Sani'nin telefonda görüştüğü bildirildi.
KATAR EMİRİNE TEŞEKKÜR
Açıklamada, Trump'ın, tüm Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin "İran'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı eylemlerine" ve terörizme karşı daha iyi cevap verme yollarına işaret ettiği ve bu noktadaki liderliği sebebiyle Katar Emirine teşekkür ettiği ifade edildi.
Görüşmede, KİK'in bölgesel tehditleri azaltma noktasında oynayabileceği rol konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğu vurgulandı.
Trump dün de Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yapmıştı.
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