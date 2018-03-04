İran'da 66 kişiyle birlikte düşen uçağın kara kutuları bulundu

IRNA'ya konuşan İran sivil havacılık kurumu halkla ilişkiler direktörü Reza Caferzade "Uçuş parametrelerini tutan kara kutu ile kokpitteki konuşmaları kaydeden kara kutu yargı yetkililerine teslim edildi" dedi.
© AP Photo/ Mohammad Khademosheikh/Mizan Haber Ajansı
Aseman Havayolları'na ait ATR-72 tipi yolcu uçağının iki kara kutusunu bulmak için Zagros Dağları'ndaki çalışmalar kötü hava koşullarının düzelmesinin ardından cuma günü devam etmişti.
Kara kutuların deşifre edilmesiyle uçağın düşüş nedeninin belli olması umut ediliyor.
Uçak 18 Şubat'ta Tahran'dan Yacuc'a gitmek üzere kalktıktan yaklaşık 50 dakika sonra 4.000 metre yükseklikteki dağlık alana çakılmış, taşıdığı 66 kişiden kurtulan olmamıştı.
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