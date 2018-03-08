Bağdadi'nin kız kardeşine idam cezası

Al Sumaria televizyonunun aktardığına göre, Irak Yüksek Yargı Yönetimi sözcüsü Abdülsettar Bayraktar'ın yaptığı yazılı açıklamada, Ceza Mahkemesi'nin IŞİD'in eski lideri Ebubekir Bağdadi'nin, terör suçundan yargılanan kız kardeşine ‘müebbet hapisle idam cezası verdiğini' belirtti.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİ

Bayraktar, Bağdadi'nin kız kardeşinin sorgu sırasında örgüte lojistik destek verip, Musul'daki örgüt elemanlarına para dağıttığını itiraf ettiğini kaydetti.

Bağdadi'nin kız kardeşinin eşinin de örgütün üst düzey yetkililerinden olduğu ve daha önce idam cezasına çarptırıldığı aktarıldı.