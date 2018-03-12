Rusya: Doğu Guta'daki militanlar arasında çatışmalar başladı

Gazetecilere konuşan Zolohutin, "Merkezin Feylak el Rahman'dan bölgeden tahliyelerini görüşebilmek için terör örgütü El Nusra'yla ilişkisini derhal kesmesini talep etmesinin ardından, gruplar arasında bir zıtlık başladı. Yasadışı silahlı örgütlerin üyeleri arasında sokak çatışmaları gerçekleşiyor. Siviller çatışmaların kurbanı olmamak için sığınak bulmak zorunda kalıyor" dedi.

Zolotuhin daha önce merkezin Feylak el Rahman'ın liderlerinden Fetih el Şam ile bağlantılarını kesmelerini talep ettiklerini söylemişti.

'26'SI ÇOCUK, 52 SİVİL TAHLİYE EDİLDİ'

Öte yandan Zolotuhin, Doğu Guta'daki yerleşim birimlerinin yönetimleriyle yapılan yapıcı diyaloğun ardından bölgedeki insani koridor üzerinden dün sabah saatlerinde 26'sı çocuk 52 sivili tahliye ettiklerini söyledi.

Zolotuhin, "Yapıcı diyaloğun ardından Muhayam el Wafedin'deki koridor üzerinden Misraba yerleşim biriminden 52 kişinin tahliyesi gerçekleştirildi. Tahliye edilenlerin 26'sı çocuktu. Tahliye edilen siviller şimdi Adra yerleşim birimindeki kamptalar. Her birine ihtiyaçları ve tıbbi yardım sağlanıyor " dedi.

Rusya'nın silahlı muhalif grupların liderleriyle yaptığı temaslar sırasında da El Nusra ile ilişkilerini durdurmalarını talep ettiğini aktaran Zolotuhin, Doğu Guta'daki insani operasyonun da devam ettiğini vurguladı.