Lavrov: Suriye anayasası komisyonuna yönelik çalışmaların yakın zamanda başlamasını umuyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye konulu görüşmenin ardından Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaş Muhammed Cevad Zarif’le birlikte ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı @MevlutCavusoglu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleştirilen Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısında konuşuyor. https://t.co/rPzkO53gw4 — Başbakanlık Byegm (@Byegm) March 16, 2018

Lavrov "Bugün Suriyelilere ülkenin birliğinin yeniden canlandırılması, siyasi isktikrarın sağlanması yönünde yardımlarımıza devam etme ve anayasa komisyonunun kurulup Cenevre’de çalışmalarına en yakın zamanda başlaması konusunda anlaştık" dedi.

Öte yandan Lavrov, garantör ülkelerin liderleri arasında 4 Nisan’da İstanbul’da yapılacak zirvenin Ortadoğu’daki duruma olumlu etki edeceğini ve zirvede Suriye konusunda koordinasyonu arttırmayı amaçladığını söyledi. Lavrov, Suriye’de barışı sağlamaya yönelik hedefin gerçekleştirilmesinin Ortadoğu’daki durumu genel anlamda olumlu etkileyeceğinden emin olduğunu vurguladı.

'GERİLİMİ AZALTMA BÖLGELERİNİN GENİŞLETİLMESİNİ KONUŞMADIK'

Bu arada Lavrov görüşmede Suriye’de kurulan gerilimi azaltma bölgelerinin genişletilmesi ve sayılarının artırılması konularını ele almadıklarını söyledi. Lavrov “Gerilimi azaltma bölgeleri işlemeye devam ediyor, ancak bunlar kalıcı değil, kurulum sürecinde de buna değinilmişti. Belirlenen süre dolduğunda karadaki durum ve bu bölgelerin etrafındaki mevcut hal göz önünde bulundurularak bu anlamda ne yapılacağına karar verilecek” dedi.