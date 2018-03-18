© AA/ Dini Lider Basın Ofisi İranlı Şii din adamı: Hamaney, 'Mehdi'yle irtibat halinde

İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, ülkede 13 gün önce gözaltına alınan Irak asıllı Ayetullah Sadık Şirazi'nin oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi serbest bırakıldı.

Irak asıllı Ayetullah Sadık Şirazi'nin (76) oğlu Ayetullah Hüseyin Şirazi (47), yaklaşık 3 ay önce Kum kentinde yaptığı bir konuşmada, İran yönetimi ve lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Kum kenti Din Adamları Özel Mahkemesinin soruşturma başlatması sonucu Şirazi yaklaşık iki hafta önce gözaltına alınmıştı. Bunun üzerine bazı Şirazi taraftarları, İran'ın Londra Büyükelçiliği ve Irak'daki Kerbela Konsolosluğu önünde kararı protesto eden eylemler düzenlemişti.

İranlı din adamı Ayetullah Şirazi serbest bırakıldı https://t.co/Qazh9ubj1J pic.twitter.com/b81FIND887 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 18, 2018

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