Kudüs’te bıçaklı saldırı: 'Saldırgan etkisiz hale getirildi'

Olayın gerçekleştiği Eski Şehir’deki El-Vad yolu İsrail güvenlik güçlerince kapatılarak kordon altına alındı.
İsrail basınında yer alan haberlerde, eylemi gerçekleştiren şahsın olay yerinde İsrail polisi tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Olayı gerçekleştiren kişinin kimliğine ilişkin İsrail veya Filistin resmi kaynaklarından şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail’in Yediot Ahronot gazetesi ise eylemi gerçekleştiren kişinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Nablus kentine bağlı Ukraba köyü sakinlerinden Abdurrahman Beni Fazıl isimli bir Filistinli olduğunu belirtti. Haberde, Fazıl'ın 28 yaşında ve 2 çocuk babası olduğu da aktarıldı.
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