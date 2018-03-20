BM: Afrin'de çok sayıda sivil öldürüldü ve yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Afrin'de çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO güçleri tarafından ele geçirilen Afrin'de sivillerin durumuna ilişkin BM'den bir açıklama daha geldi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını açıkladı.

Hüseyin, "Türk güçleri tarafından önceki gün ele geçirilen Afrin'de, hava saldırıları, kara operasyonları ve patlayıcılar nedeniyle çok sayıda kişi öldürüldü ve yaralandı. Binlercesi göç etti" dedi.

BM Yüksek Komiseri, 50 bini aşkın sivilin kentte yaşamaya devam ettiğini kaydetti ve ekledi:

"Ekibimize göre 50 bin sivilin bulunduğu kentin tek hastanesi de savaş hasarı nedeniyle kapalı durumda. Kentte aynı zamanda içme suyu sıkıntısı yaşanıyor."