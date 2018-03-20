Doğu Guta'daki militanların Şam'a saldırısında 24 kişi öldü

Suriye polisi, Doğu Guta'daki militanların Şam'a düzenlediği füze ve havan topu saldırısında 24 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığını belirtti.

Sputnik'e konuşan bir polis kaynağı, "Doğu Guta'daki militanların Şam ve çevresine yönelik füze ve havan topu saldırısı sonucu, ön belirlemelere göre 24 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı" dedi.

Kaynak, birkaç füzenin Şam'ın tarihi merkezinde, İmara mahallesi ile Mazze bölgesinde patladığını belirterek, "Saldırı devam ettiği için kurban sayısının artmasından korkuyoruz" diye ekledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta'nın yüzde 65'inden fazlasının militanlardan temizlendiğini söylemişti. Şoygu, militanların kimyasal silah kullanma yönündeki 3 girişiminin de engellendiğini açıkladı.

Uzun zamandır Şam merkezine yönelik saldırıların merkezi konumundaki Doğu Guta'da Suriye ordusunun operasyonları sürüyor. Önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da cephe hattındaki askerleri ziyaret ederek terörle mücadelede kararlılık çağrısı yapmıştı.