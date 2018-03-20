Ebu Garib Cezaevi'nin eski mahkûmları yapılan işkenceleri anlattı

'KORKU, SERBEST KALDIKTAN SONRA DA SÜRDÜ'
Eski mahkûmlar, serbest kaldıktan sonra da korkuyla yaşamaya devam ettiklerini ve ABD'li askerlerden kamuya açık alanlarda dahi korktuklarını belirtti.
Röportaja katılanlardan biri, "Her defasında onlarla dışarıda karşılaştığımda korku duydum, işkenceleri hatırlayarak aynı yere tekrar dönmekten korktum" diye konuştu.
'AMERİKALILAR DÜNYANIN BAŞ SUÇLULARI'
Diğer bir eski mahkum ise, "Amerikalılar geldiklerinde, bizi suç rejiminden kurtaracaklarını düşünmüştük, oysa tam tersi oldu, onlar katil, dünyanın baş suçlusu çıktı. İçlerinde insanlara özgü hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.
Üçüncü bir kişiyse, "Uyku uyuyamıyorum, sürekli olarak rüyamda işkence görüyorum ve bağırışlar duyuyorum" dedi.
Ebu Garib Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti. 12 cezaevi personeli, tutuklulara çeşitli şekillerde işkence edildiğini belgeleyen fotoğrafların basına sızdırılmasının ardından, işkence ve kötü muamele suçundan yargılanmıştı.
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