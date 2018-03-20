Ebu Garib Cezaevi'nin eski mahkûmları yapılan işkenceleri anlattı

ABD ordusunun Irak’ta 2003’te başlattığı Şok ve Dehşet Operasyonu’nun 15. yıldönümünde o zamanlar işkence olayları ile gündeme gelen Ebu Garib Cezaevi’nin eski mahkûmları, yaşadıkları dehşet dolu günleri anlattı.

Ebu Garib Cezaevi'nin eski tutukluları, şimdiye kadar unutamadıkları kâbusları anlattı. Bir mahkum, kendisine suyla işkence edildiğini, bu nedenle hala rahat yıkanamadığını, diğer bir mahkûmsa kollarındaki protezlerin nasıl uyuşturulmadan çıkarıldığını anlattı. İnsanların üzerine köpeklerin salındığını ve tekmelerle saldırıldırıya uğradıklarını anlatan eski mahkûmlar, en önemlisinin de insanların ‘psikolojik olarak yok edilmesi' olduğunu söyledi.

'KORKU, SERBEST KALDIKTAN SONRA DA SÜRDÜ'

Eski mahkûmlar, serbest kaldıktan sonra da korkuyla yaşamaya devam ettiklerini ve ABD'li askerlerden kamuya açık alanlarda dahi korktuklarını belirtti.

Röportaja katılanlardan biri, "Her defasında onlarla dışarıda karşılaştığımda korku duydum, işkenceleri hatırlayarak aynı yere tekrar dönmekten korktum" diye konuştu.

'AMERİKALILAR DÜNYANIN BAŞ SUÇLULARI'

Diğer bir eski mahkum ise, "Amerikalılar geldiklerinde, bizi suç rejiminden kurtaracaklarını düşünmüştük, oysa tam tersi oldu, onlar katil, dünyanın baş suçlusu çıktı. İçlerinde insanlara özgü hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Üçüncü bir kişiyse, "Uyku uyuyamıyorum, sürekli olarak rüyamda işkence görüyorum ve bağırışlar duyuyorum" dedi.

Ebu Garib Cezaevi, ABD'nin 2003 yılında Irak'ı işgalinin ardından ABD askerlerinin tutuklulara yaptığı işkenceler ve tecavüz olaylarıyla gündeme gelmişti. 12 cezaevi personeli, tutuklulara çeşitli şekillerde işkence edildiğini belgeleyen fotoğrafların basına sızdırılmasının ardından, işkence ve kötü muamele suçundan yargılanmıştı.