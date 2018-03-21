IŞİD Kerkük'te 'polis üniformasıyla' saldırdı: 5 ölü, 15 yaralı

Irak'ın Kerkük kentinde otoyolda sahte kontrol noktası kuran ve polis üniforması giyerek kendini kamufle eden IŞİD militanlarının, sivillere ait iki özel aracı durdurarak ateş açması sonucu 5 kişinin öldüğü, 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük'ün Dakuk ilçesi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran IŞİD militanları sivil araçları durdurarak ateş açtı" dedi.

Kamil, IŞİD militanlarının, polis üniforması giyerek kendilerini kamufle ettiğini aktardı.

3'Ü AĞIR YARALI

Militanların sivillerin araçlarını önce durdurduğunu, daha sonra içindekilere rastgele ateş açtığını dile getiren Kamil, "Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı" bilgisini paylaştı.

OPERASYON BAŞLATILDI

Otoyolda ilk kez böyle bir terör saldırısının yaşandığına dikkati çeken Kamil, "Bölgede aralıksız olarak güvenlik güçlerine ait devriyeler bulunmasına rağmen bu saldırının gerçekleşmesi tüm güvenlik birimlerini hayrete düşürdü" diye konuştu.

Afrasyav Kamil, olaydan hemen sonra Dakuk ile Tuzhurmatu arasında geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.