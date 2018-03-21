IŞİD Kerkük'te 'polis üniformasıyla' saldırdı: 5 ölü, 15 yaralı

Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Sorumlusu Afrasyav Kamil, "Kerkük'ün Dakuk ilçesi ile Salahaddin'in Tuzhurmatu ilçesi arasındaki otoyolda sahte kontrol noktası kuran IŞİD militanları sivil araçları durdurarak ateş açtı" dedi.
3'Ü AĞIR YARALI
Militanların sivillerin araçlarını önce durdurduğunu, daha sonra içindekilere rastgele ateş açtığını dile getiren Kamil, "Saldırıda aralarında çocukların da olduğu 5 kişi öldü, 3'ü ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldı" bilgisini paylaştı.
OPERASYON BAŞLATILDI
Otoyolda ilk kez böyle bir terör saldırısının yaşandığına dikkati çeken Kamil, "Bölgede aralıksız olarak güvenlik güçlerine ait devriyeler bulunmasına rağmen bu saldırının gerçekleşmesi tüm güvenlik birimlerini hayrete düşürdü" diye konuştu.
Afrasyav Kamil, olaydan hemen sonra Dakuk ile Tuzhurmatu arasında geniş çaplı operasyon başlatıldığını sözlerine ekledi.
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