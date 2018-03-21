Kayıt
20:02 21 Mart 2018
Ankara+ 5°C
İstanbul+ 18°C
Canlı Yayın
    Arama
    Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi

    Irak Dışişleri Bakanı: Türkiye'nin topraklarımızda operasyon düzenlemesini kesinlikle reddediyoruz

    © AP Photo/ Karim Kadim
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 85

    Erdoğan'ın ''Bir gece ansızın Sincar'a gireriz, orayı da temizleriz'' açıklamalarına koşut Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız Bağdat'ı ziyaret etti. Ancak Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Türkiye'nin operasyon düzenlemesini kabul etmediklerini belirtip ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

    Türk ve Iraklı askerler, Türkiye-Irak sınırındaki Silopi'de ortak askeri tatbikat yapıyor
    © REUTERS/ Ümit Bektaş
    Irak: Sınır güvenliği konusunda Türkiye’yle işbirliğine hazırız
    Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız'ın Bağdat'ı ziyaret edip Irak Adalet Bakanı Haydar Zamili, İçişleri Bakanı Kasım Araci ve Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile görüştü. Ardından Caferi'den kritik bir açıklama geldi.

    Bağdat merkezli El Sümeriye televizyon kanalının haberine göre, Irak Dışişleri Bakanı, Irak'ın kendi topraklarında Türkiye'nin askeri operasyon düzenlemesini reddettiğini Türk tarafına resmen bildirdi. Caferi ''Tükiye güçlerinin Irak sınırını ihlal etmesini kesinlikle reddediyoruz'' dedi.

    Erbil merkezli Rudaw'a göre de Caferi, Yıldız'a şunları söyledi: ''Irak ile Türkiye arasındaki stratejik ve derin ilişkilere önem vermekle birlikte Irak sınırlarının Türkiye tarafından ihlal edilmesini kesinlikle reddediyoruz.''

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Kayhan Özer
    Erdoğan'dan ABD'ye Menbiç çıkışı: Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz
    'IRAK ÜZERİNDEN TÜRKİYE'YE SALDIRTMAYIZ'

    Bununla birlikte Caferi, Yıldız'a, 'hiçbir grubun Irak topraklarını komşu ülkelere saldırmak için kullanmasına izin vermeyecekleri' garantisini sundu.

    Uzmanlar ve diplomatik gözlemciler, Irak’ta mayıs ayında yapılacak genel seçimlerden önce Irak hükümetinin Türkiye ile ortaklaşa bir operasyona girişmesinin de zor olduğuna dikkat çekiyor.

    Irak Dışişleri Bakanı'nın açıklaması, Ankara'dan yapılan çıkışların ardından geldi.

    'IRAK YAPMAZSA BİZ YAPARIZ'

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
    Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz

    AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü açıklamasında ''PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. 2 gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederlerse daha ileri gideriz'' dedi.

    Erdoğan 19 Mart'ta da ''Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz, oradaki PKK'lıları da temizleriz. Eğer dostsak, bize gerekli kolaylığı sağlayacaksınız. Bu iş uzarsa yeni bir Zeytin Dalı da orada olur'' diye konuştu.

    Türk medyasında da Erdoğan'ın Sincar planının hazır olduğuna dair haberler çıktı, bununla ilgili haritalar yayımlandı.

    Etiketler:
    Rudaw, el Sümeriye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi, Irak İçişleri Bakanı Kasım Araci, Irak Adalet Bakanı Haydar Zamili, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Sincar, Türkiye, Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Diyarbakır'da Nevruz
    Diyarbakır'da binlerce kişi Nevruz'u kutladı
    Karikatür
    Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy gözaltında
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam