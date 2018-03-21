Dubai’de Rus model, saldırgandan kurtulmaya çalışırken omurgasını kırdı

Rusya’nın İrkutsk kentinden 22 yaşındaki model Ekaterina Stetsyuk, yaptığı anlaşma gereği bir aydır Dubai’de bulunuyordu. Bu süreçte yabancı bir iş adamıyla tanışan Stetsyuk, adı açıklanmayan şüphelinin kendisine tecavüz etmeye kalktığını iddia etti.

6. KATTAN ATLADI

Adamın otel odasında boğazına bıçak dayadığını ve karşı koyarsa öldürmekle tehdit ettiğini belirten Stetsyuk, kendisini kurtarabilmek için 6. kattan aşağı atladı. Mucize eseri kurtulan ancak omurgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan genç model hastaneye kaldırılıp ameliyat oldu.

Olay sonrası şüpheli gözaltına alınırken, ifadesinde Stetsyuk’un eskort olduğunu, kadının kendisine saldırdığını söyleyerek suçlamaları reddetti.

Rusya’nın Dubai Konsolos Yardımcısı İvan Gubanov, yaşanan olayla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Stetsyuk’un polislere verdiği ifadelere göre, kendisiyle alkollü şüpheli (39 yaşındaki Pakistan vatandaşı) arasında yaşanan kavgada adamın kendisini bıçaklamaya çalıştı’ ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma bitene kadar modelin BAE’de kalacağını kaydeden Gubanov, ‘Başkonsolosluk, mağdur olan Rus vatandaşı ve akrabalarıyla, ayrıca BAE yetkilileriyle yaşanan olay konusunda iletişim halinde bulunuyor ve durumu yakından takip ediyor’ açıklamasını yaptı.

Katrin🎭 (@black_jack_lady)'in paylaştığı bir gönderi (Ara 18, 2017 at 9:14öö PST) Rusya’nın Dubai Konsolos Yardımcısı İvan Gubanov, yaşanan olayla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Stetsyuk’un polislere verdiği ifadelere göre, kendisiyle alkollü şüpheli (39 yaşındaki Pakistan vatandaşı) arasında yaşanan kavgada adamın kendisini bıçaklamaya çalıştı’ ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma bitene kadar modelin BAE’de kalacağını kaydeden Gubanov, ‘Başkonsolosluk, mağdur olan Rus vatandaşı ve akrabalarıyla, ayrıca BAE yetkilileriyle yaşanan olay konusunda iletişim halinde bulunuyor ve durumu yakından takip ediyor’ açıklamasını yaptı. Rusya’nın Dubai Konsolos Yardımcısı İvan Gubanov, yaşanan olayla ilgili Sputnik’e yaptığı açıklamada, ‘Stetsyuk’un polislere verdiği ifadelere göre, kendisiyle alkollü şüpheli (39 yaşındaki Pakistan vatandaşı) arasında yaşanan kavgada adamın kendisini bıçaklamaya çalıştı’ ifadesini kullandı. Olayla ilgili soruşturma bitene kadar modelin BAE’de kalacağını kaydeden Gubanov, ‘Başkonsolosluk, mağdur olan Rus vatandaşı ve akrabalarıyla, ayrıca BAE yetkilileriyle yaşanan olay konusunda iletişim halinde bulunuyor ve durumu yakından takip ediyor’ açıklamasını yaptı.