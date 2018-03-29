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    YBŞ Sincar (Şengal)

    'PKK Sincar'dan çıkmadı' diyen peşmerge, bölgeye konuşlanan Irak hükümet güçleriyle kavgaya tutuştu

    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    Ortadoğu
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    Hikmet Durgun
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    Sputnik'e konuşan Peşmerge Güçleri Basın Sözcüsü Xelil Şirvan 'PKK'nin Sincar'dan (Şengal) çıkmadığını' ileri sürdü. Ancak peşmerge, Ezidi güçlerin geçişlerine izin verdiği Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi ile kilit noktaların kontrolüyle ilgili hemen anlaşmazlık yaşamaya başladı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar
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    IŞİD'in 2014 yazında Irak'taki Ezidi yurdu Sincar'ı (Şengal) işgal etmesi ve Ezidi halkını katletmesi üzerine bölgeye gelerek cihatçıları püskürten PKK ve YPG güçlerinin 23 Mart'taki 'çekilme' açıklaması tartışma yarattı.

    Irak'ta ordu sözcüsünden Şii milis gücü Haşdi Şabi sözcüsüne ve Başbakan Haydar İbadi'ye dek pek çok yetkili, hükümet güçlerinin bölgeye konuşlandığı ve başka bir güce izin verilmeyeceği açıklamalarını yaptı.

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    Peşmerge Güçleri Şengal Basın Sözcüsü Xelil Şirvan ise Sputnik'e 'PKK'nin Şengal'den çıkmadığını' ileri sürdü.

    "PKK Şengal'den çıktığını açıkladı, ama bu gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Şengal'e müdahale etmesin ve Şengal halkını kandırsın diye öyle bir açıklama yapan PKK, aslında çekilmedi'' iddiasında bulunan Şirvan ''Şengal'de 500 civarında militanı var. Şengal dağlarında varlar. Geliya Kersı bölgesinde varlar'' dedi. 

    Milli Güvenlik Kurulu (MGK)
    © AA/ Kayhan Özer
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    EZİDİLERDEN OLUŞAN YBŞ İÇİN: BİZİM İÇİN PKK İLE AYNI

    PKK, Sincar'ı (Şengal) Ezidilerden oluşan Şengal Direniş Birliklerine (YBŞ) teslim ettiğini söylerken Ankara, YBŞ'yi PKK'nin kolu olarak görüyor.

    YBŞ, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin Hanesor'a geçmesine izin verdi. Irak ordusu ve Haşdi Şabi ile ihtilaf yaşayan peşmerge güçlerinin sözcüsü de YBŞ'nin PKK'nin bir kolu olduğunu savundu.

    Şirvan ''Türkiye'ye göre YBŞ ile PKK aynıdır. Bizim için de öyledir. Farklı bayrakları var, ancak aynılar. YBŞ Şengal'de var. Şengal bölgesinde 2 bin civarında YBŞ'li bulunuyor'' diye konuştu.

    IŞİD'in 2014 yazında Şengal'e saldırması üzerine, YPG, çok sayıda Ezidi'yi halklarını korumaları için askeri eğitimden geçirdi. Bu milisler YBŞ şemsiyesine alındı. Şirvan'a göre Şengal'de 2 bin civarında YBŞ'li var.
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    IŞİD'in 2014 yazında Şengal'e saldırması üzerine, YPG, çok sayıda Ezidi'yi halklarını korumaları için askeri eğitimden geçirdi. Bu milisler YBŞ şemsiyesine alındı. Şirvan'a göre Şengal'de 2 bin civarında YBŞ'li var.

    Şengal'deki PKK birlikleri
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    'PKK, Sincar'da kalan son güçlerini de çekiyor'
    PEŞMERGE KOMUTANI ŞEŞO İLE IRAK GÜÇLERİ ARASINDA YÜKSEK GERİLİM

    Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin de Şengal'de olduğunu teyit eden Şirvan, şunları söyledi:

    ''Şengal'de Irak ordusu ile Şengal Peşmerge Komutanlığı Komutanı Kasım Şeşo'ya bağlı birlikler arasında gerginlik yaşandı. Irak ordusu, Şerefeddin kontrol noktasını almak istedi. Ancak Kasım Şeşo'ya bağlı peşmerge birlikleri, Ezidilerin önemli bölgesi Şerefeddin'i korumak istediklerini dile getirdi. Bundan dolayı gerginlik yaşandı."

    Peşmerge ile Irak Ordusu, sınır kapıları nedeniye anlaşamıyor
    © Sputnik/ Hikmet Durgun
    Peşmerge ile Irak ordusu, sınır kapıları nedeniye anlaşamıyor
    ŞEŞO: BUNLAR KENDİ ARALARINDA ANLAŞMIŞ

    Kasım Şeşo da Erbil merkezli Rudaw'a şöyle konuştu: ''Bunlar kendi aralarında anlaşmış. Ordu tekrar Şengal'i yıkmak için gelmiş. Biz sınırların güvenliğini sağlamalarını, teröristlerin giriş çıkışına izin vermemelerini beklerken onlar gelmiş köy ve yerleşim yerlerine yerleşmiş.''

    PEŞMERGE SÖZCÜSÜ: TÜRK MÜDAHALESİ İSTEMİYORUZ

    Öte yandan Şirvan, Şengal'ın Kürdistan toprağı olduğunu ve peşmerge tarafından korunması gerektiğini savundu, Türkiye'nin Şengal'e müdahalede bulunmasını istemediklerini vurguladı.

    IŞİD'den kaçan Ezidi kadın ve çocuklar
    © REUTERS/ Rodi Said
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    HAŞDİ ŞABİ: PKK ÇEKİLDİ, BİZ GELDİK

    Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK militanlarının Şengal'den çekildiklerini, yerine Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin yerleştiğini söyledi.

    Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganımi de geçen hafta bölgeyi ziyaret etti.

    Etiketler:
    PKK, Şengal Savunma Birlikleri (YBŞ), Haşdi Şabi, Irak ordusu, Şengal Peşmerge Komutanlığı Komutanı Kasım Şeşo, Peşmerge Güçleri Şengal Basın Sözcüsü Xelil Şirvan, Şengal, Sincar, Irak
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