'PKK Sincar'dan çıkmadı' diyen peşmerge, bölgeye konuşlanan Irak hükümet güçleriyle kavgaya tutuştu

Sputnik'e konuşan Peşmerge Güçleri Basın Sözcüsü Xelil Şirvan 'PKK'nin Sincar'dan (Şengal) çıkmadığını' ileri sürdü. Ancak peşmerge, Ezidi güçlerin geçişlerine izin verdiği Irak ordusu ve Şii milis gücü Haşdi Şabi ile kilit noktaların kontrolüyle ilgili hemen anlaşmazlık yaşamaya başladı.

© AA/ Cumhurbaşkanlığı / Murat Çetinmühürdar Erdoğan: Bir gece ansızın Sincar'a da gireriz

IŞİD'in 2014 yazında Irak'taki Ezidi yurdu Sincar'ı (Şengal) işgal etmesi ve Ezidi halkını katletmesi üzerine bölgeye gelerek cihatçıları püskürten PKK ve YPG güçlerinin 23 Mart'taki 'çekilme' açıklaması tartışma yarattı.

Irak'ta ordu sözcüsünden Şii milis gücü Haşdi Şabi sözcüsüne ve Başbakan Haydar İbadi'ye dek pek çok yetkili, hükümet güçlerinin bölgeye konuşlandığı ve başka bir güce izin verilmeyeceği açıklamalarını yaptı.

'TÜRKİYE MÜDAHALE ETMESİN DİYE'

Peşmerge Güçleri Şengal Basın Sözcüsü Xelil Şirvan ise Sputnik'e 'PKK'nin Şengal'den çıkmadığını' ileri sürdü.

"PKK Şengal'den çıktığını açıkladı, ama bu gerçeği yansıtmıyor. Türkiye Şengal'e müdahale etmesin ve Şengal halkını kandırsın diye öyle bir açıklama yapan PKK, aslında çekilmedi'' iddiasında bulunan Şirvan ''Şengal'de 500 civarında militanı var. Şengal dağlarında varlar. Geliya Kersı bölgesinde varlar'' dedi.

© AA/ Kayhan Özer MGK'den Menbiç, Sincar ve Kandil'e operasyon uyarısı

PKK, Sincar'ı (Şengal) Ezidilerden oluşan Şengal Direniş Birliklerine (YBŞ) teslim ettiğini söylerken Ankara, YBŞ'yi PKK'nin kolu olarak görüyor.

YBŞ, Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin Hanesor'a geçmesine izin verdi. Irak ordusu ve Haşdi Şabi ile ihtilaf yaşayan peşmerge güçlerinin sözcüsü de YBŞ'nin PKK'nin bir kolu olduğunu savundu.

Şirvan ''Türkiye'ye göre YBŞ ile PKK aynıdır. Bizim için de öyledir. Farklı bayrakları var, ancak aynılar. YBŞ Şengal'de var. Şengal bölgesinde 2 bin civarında YBŞ'li bulunuyor'' diye konuştu.

© Sputnik/ Hikmet Durgun IŞİD'in 2014 yazında Şengal'e saldırması üzerine, YPG, çok sayıda Ezidi'yi halklarını korumaları için askeri eğitimden geçirdi. Bu milisler YBŞ şemsiyesine alındı. Şirvan'a göre Şengal'de 2 bin civarında YBŞ'li var.

© Sputnik/ Hikmet Durgun 'PKK, Sincar'da kalan son güçlerini de çekiyor'

Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin de Şengal'de olduğunu teyit eden Şirvan, şunları söyledi:

''Şengal'de Irak ordusu ile Şengal Peşmerge Komutanlığı Komutanı Kasım Şeşo'ya bağlı birlikler arasında gerginlik yaşandı. Irak ordusu, Şerefeddin kontrol noktasını almak istedi. Ancak Kasım Şeşo'ya bağlı peşmerge birlikleri, Ezidilerin önemli bölgesi Şerefeddin'i korumak istediklerini dile getirdi. Bundan dolayı gerginlik yaşandı."

© Sputnik/ Hikmet Durgun Peşmerge ile Irak ordusu, sınır kapıları nedeniye anlaşamıyor

Kasım Şeşo da Erbil merkezli Rudaw'a şöyle konuştu: ''Bunlar kendi aralarında anlaşmış. Ordu tekrar Şengal'i yıkmak için gelmiş. Biz sınırların güvenliğini sağlamalarını, teröristlerin giriş çıkışına izin vermemelerini beklerken onlar gelmiş köy ve yerleşim yerlerine yerleşmiş.''

PEŞMERGE SÖZCÜSÜ: TÜRK MÜDAHALESİ İSTEMİYORUZ

Öte yandan Şirvan, Şengal'ın Kürdistan toprağı olduğunu ve peşmerge tarafından korunması gerektiğini savundu, Türkiye'nin Şengal'e müdahalede bulunmasını istemediklerini vurguladı.

HAŞDİ ŞABİ: PKK ÇEKİLDİ, BİZ GELDİK

Sputnik'e konuşan Haşdi Şabi Komutanı Kenan Tuzlu, PKK militanlarının Şengal'den çekildiklerini, yerine Irak ordusu ile Haşdi Şabi'nin yerleştiğini söyledi.

Irak Genelkurmay Başkanı Osman Ganımi de geçen hafta bölgeyi ziyaret etti.