Rusya'nın BM Temsilcisi Safronkov: Filistin-İsrail görüşmeleri için platform sağlamaya hazırız

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Safronkov "İsrail ve Filistin liderlerini buluşturacak bir platform sunmak konusunda hazır olduğumuzu tasdik etmek isteriz" ifadesini kullandı.
© REUTERS/ Mohammed Salem
Safronkov, Ortadoğu barışı sürecinin BM ve Arap Barış Girişimi kararlarıyla uyum içinde yürümesi gerektiğini de belirtti.
Dün, Gazze İsrail sınırında Filistinliler tarafından başlatılan "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" adı verilen protesto gösterisi İsrail güvenlik güçlerinin sert müdahalesiyle bastırılmış, 16 gösterici hayatını kaybederken 1000'in üzerinde gösterici ise yaralanmıştı.
Hayatını kaybedenler sebebiyle Filistin yönetimi ulusal yas ilan etmişti.
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