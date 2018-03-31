BMGK Gazze için toplandı: Durum daha da kötüleşebilir

Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde BMGK'nin ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlamasının talep edildiğini ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını bildirdi.
'İSRAİL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ'
"Gazze'deki durum önümüzdeki günlerde kötüleşebilir." uyarısında bulunan Zerihoun, sivillerin ve çocukların hedef alınmaması gerektiğini söyledi.
Zerihoun, "İsrail uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeli. Ölümle sonuçlanan güç kullanımına sadece son çare olarak başvurulmalı." dedi.
'DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK'
Gerginiliğin azalması ve yeni çatışmaların yaşanmaması için taraflara önlem alınması çağrısı yapan Miller, ABD'de dahil uluslararası toplum Gazze'de insani durum ve ekonomik koşulları iyileştirmeye yönelik kısa vadede somut adımlara odaklandığını ve barış için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yazılı bir açıklama yayımlayarak, Gazze'deki çatışmalardan derin endişe duyduklarına dikkati çekti.
Guterres, bu olaylara ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.
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