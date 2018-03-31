BMGK Gazze için toplandı: Durum daha da kötüleşebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Taye-Brook Zerihoun, Gazze'deki durumun ilerleyen günlerde kötüleşebileceği uyarısında bulunarak, İsrail'e uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'de İsrail askerleri tarafından en az 15 Filistinlinin öldürülmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine acil toplandı.

Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde BMGK'nin ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlamasının talep edildiğini ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını bildirdi.

'İSRAİL SORUMLULUKLARINI YERİNE GETİRMELİ'

© REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa BMGK Gazze için 'acil' toplanıyor

BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Zerihoun, konseyde yaptığı konuşmada, Gazze'de düzenlenen yürüyüşte göstericilerin birçoğunun sınır hattından uzak durduğunu ve şiddet olaylarına karışmadığını, bazı göstericilerin ise taş fırlattığını anlattı.

"Gazze'deki durum önümüzdeki günlerde kötüleşebilir." uyarısında bulunan Zerihoun, sivillerin ve çocukların hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

Zerihoun, "İsrail uluslararası insan hakları ve insani hukuk çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmeli. Ölümle sonuçlanan güç kullanımına sadece son çare olarak başvurulmalı." dedi.

'DERİN ÜZÜNTÜ DUYDUK'

ABD'li diplomat Walter Miller da "Gazze'de insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti kışkırtmak için protesto gösterileri düzenleyen kötü aktörler masum hayatları tehlikeye atıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gerginiliğin azalması ve yeni çatışmaların yaşanmaması için taraflara önlem alınması çağrısı yapan Miller, ABD'de dahil uluslararası toplum Gazze'de insani durum ve ekonomik koşulları iyileştirmeye yönelik kısa vadede somut adımlara odaklandığını ve barış için de çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de yazılı bir açıklama yayımlayarak, Gazze'deki çatışmalardan derin endişe duyduklarına dikkati çekti.

Guterres, bu olaylara ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yapılması çağrısında bulundu.