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    Hamas

    Hamas'tan, İsrail'i kınama kararı almayan BMGK'ya tepki

    © REUTERS/ Ibraheem Abu Mustafa
    Ortadoğu
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    Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) İsrail'in yaptığı katliamı kınama kararı alınamamasını esefle karşıladığını duyurdu.

    Jeremy Corbyn
    © REUTERS/ Andrew Yates
    Corbyn'den İsrail'e Gazze tepkisi: Yaşananlar dehşet verici
    Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, BMGK'da kınama kararı alınmasını engelleyen ABD'nin tutumuna, "İsrail'in tarafını tutma, işgalcinin Filistinli sivillere yönelik terörü ve şiddeti artırması için teşvik" ifadeleriyle tepki gösterildi.

    ABD'nin bu yaptığının, göstericilere yönelik daha çok suç işlemesi için İsrail'e kalkan niteliğinde olduğu belirtilen açıklamada, bölgesel ve uluslararası taraflara seslenilerek, İsrail'in işlediği suç ve ihlallerin daha çok ortaya çıkarılması gerektiği kaydedildi.

    'KÖTÜ AKTÖRLER, MASUMLARIN HAYATINI TEHLİKEYE ATIYOR'

    Palestinians run from tear gas fired by Israeli troops during clashes, during a tent city protest along the Israel border with Gaza, demanding the right to return to their homeland, east of Gaza
    © REUTERS/ Mohammed Salem
    BMGK Gazze için toplandı: Durum daha da kötüleşebilir
    BMGK, Gazze'de İsrail askerleri tarafından 15 Filistinlinin öldürülmesini ardından Kuveyt'in talebi üzerine dün kapalı oturumda acil toplanmıştı.

    Diplomatlar, kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerde BMGK'nin ortak bir açıklama kabul etmesi ve yayımlamasının talep edildiğini ancak böyle bir açıklama üzerinde anlaşmaya varılamayınca açık oturumda toplanma kararı aldıklarını belirtmişti.

    Oturumda konuşan Amerikalı diplomat Walter Miller, "Gazze'de insanların hayatını kaybetmesinden derin üzüntü duyduk. Şiddeti kışkırtmak için protesto gösterileri düzenleyen kötü aktörler masumların hayatlarını tehlikeye atıyor" değerlendirmesinde bulunmuştu.

    15 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

    İsrail askerlerinin, Gazze sınırında düzenlenen "Filistin Toprak Günü" gösterilerine gerçek mermiyle müdahale etmesi sonucu en az 16 Filistinli ölmüş, yüzlerce Filistinli yaralanmıştı.

    Bu gelişmeler üzerine Filistin'de ulusal yas ilan edilmişti.

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    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail, Gazze
    Topluluk kurallarıTartışma
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