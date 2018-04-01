Netanyahu'dan Erdoğan'a Gazze yanıtı: Yıllardır sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi almayacağız

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail askerlerinin Gazze sınırında eylem yapan 15 Filistinli'yi öldürmesine tepki gösteren ve Tel Avivi2i kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır sivilleri ayrım gözetmeyen birinden ahlak dersi almayacak" ifadelerini kullandı.

© REUTERS/ İbrahim Ebu Mustafa İsrail Savunma Bakanı Liberman, Gazze için soruşturmaya karşı: Tüm askerlerimiz madalyayı hak ediyor

Netanyahu Erdoğan'a yönelik açıklamalarını Twitter'dan yaptı.

'ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ 1 NİSAN'I ANKARA'DA BÖYLE KUTLUYORLAR'

İsrail Başbakanı mesajında "Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden ahlak dersi almayacak. Öyle gözüküyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" dedi.

​Netanyahu daha önce Erdoğan'ın 'Kürt sivilleri bombaladığını' söylemişti.

הצבא המוסרי בעולם לא יקבל הטפות מוסר ממי שבמשך שנים מפציץ אוכלוסיה אזרחית ללא אבחנה. כנראה שכך מציינים באנקרה את ה-1 באפריל. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 1, 2018

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili konuşmuştu.

Erdoğan açıklamasında "İnsanlık dışı saldırılardan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum, bu zulmün altında kalacaklar. (ABD Başkanı Donald) Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim" demişti.