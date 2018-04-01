Netanyahu'dan Erdoğan'a Gazze yanıtı: Yıllardır sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi almayacağız

'ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ 1 NİSAN'I ANKARA'DA BÖYLE KUTLUYORLAR'
İsrail Başbakanı mesajında "Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden ahlak dersi almayacak. Öyle gözüküyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" dedi.
Netanyahu daha önce Erdoğan'ın 'Kürt sivilleri bombaladığını' söylemişti.
הצבא המוסרי בעולם לא יקבל הטפות מוסר ממי שבמשך שנים מפציץ אוכלוסיה אזרחית ללא אבחנה. כנראה שכך מציינים באנקרה את ה-1 באפריל.— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 1, 2018
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili konuşmuştu.
Erdoğan açıklamasında "İnsanlık dışı saldırılardan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum, bu zulmün altında kalacaklar. (ABD Başkanı Donald) Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim" demişti.
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