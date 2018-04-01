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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu

    Netanyahu'dan Erdoğan'a Gazze yanıtı: Yıllardır sivilleri bombalayan birinden ahlak dersi almayacağız

    © REUTERS/ Ronen Zvulun
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu İsrail askerlerinin Gazze sınırında eylem yapan 15 Filistinli'yi öldürmesine tepki gösteren ve Tel Avivi2i kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt verdi. Netanyahu "Dünyanın en ahlaklı ordusu yıllardır sivilleri ayrım gözetmeyen birinden ahlak dersi almayacak" ifadelerini kullandı.

    Gazze'de 'Toprak Günü' nedeniyle yapılan gösterilerde sınırdaki İsrail askerlerine taş atan bir Filistinli
    © REUTERS/ İbrahim Ebu Mustafa
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    Netanyahu Erdoğan'a yönelik açıklamalarını Twitter'dan yaptı.

    'ÖYLE GÖZÜKÜYOR Kİ 1 NİSAN'I ANKARA'DA BÖYLE KUTLUYORLAR'

    İsrail Başbakanı mesajında "Dünyanın en ahlaklı ordusu, yıllardır sivilleri ayrım gözetmeden bombalayan birinden ahlak dersi almayacak. Öyle gözüküyor ki 1 Nisan'ı Ankara'da böyle kutluyorlar" dedi.

    ​Netanyahu daha önce Erdoğan'ın 'Kürt sivilleri bombaladığını' söylemişti.

    ​Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail'de yaşanan olaylarla ilgili konuşmuştu.

    Erdoğan açıklamasında "İnsanlık dışı saldırılardan dolayı İsrail'i şiddetle kınıyorum, bu zulmün altında kalacaklar. (ABD Başkanı Donald) Trump'a 'İsrail'e müdahale etmeyecek misiniz?' dedim" demişti.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Benyamin Netanyahu, Türkiye, Gazze, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
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