Suriye'den BMGK'ya: Türkiye, Afrin'deki harekata son versin

Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuşan Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Mahmud Şava, "BMGK'yı ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun suçlarına, Türk ordusunun Suriyeli sivillere ve Suriye altyapısının imhasına yönelik saldırganlığına ve İsrail'in saldırganlığına son vererek uluslararası barışın ve istikrarın korunmasında sorumluluk almaya ve ilgili tarafları cezalandırmaya çağırıyoruz" dedi.

'ŞAM'IN ONAYLAMADIĞI YABANCI ASKERİ GÜÇLER SALDIRGAN VE İŞGALCİDİR'

"Ayrıca kendi gündemleri doğrultusunda ve sömürgeci politikalarındaki tek taraflı amaçlarına ulaşmak için kendi topraklarında militan hazırlama ve eğitim kampı kurarak terörizmi desteklemeye devam tüm uluslararası ve bölgesel tarafların cezaya çarptırılması yönünde çağrı yapıyoruz" diye devam eden Şava, her türlü yabancı askeri gücün Şam yönetiminin izni olmadan Suriye topraklarında varlık göstermesini saldırganlık ve işgal olarak nitelediklerini vurguladı.

'ULUSAL UZLAŞI YÖNÜNDE İLERLEMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Diğer taraftan Şava, Suriye ordusunun müttefik güçlerle birlikte terörle mücadele etmeye devam ederken şeffaf diyalog, ulusal uzlaşı ve ülkenin yeniden inşası yönünde ilerlemeyi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.