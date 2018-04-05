Suriyeli uzman: Üçlü zirve Suriye’de siyasi çözüm olduğunu gösterdi

Sputnik’e Ankara’daki üçlü zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İkam, “Bundan sonraki benzer buluşmanın İran’da yapılması için sağlanan anlaşma ve Astana görüşmelerin 9. turunun mayıs ortalarında yapılması önem arz ediyor. Astana süreci, olumlu sonuçların alınabildiği tek süreç ve o ABD için de bir mesaj” diye konuştu.

Tarafların Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalmalarının da üçlü zirvenin olumlu sonuçlarından biri olduğunu söyleyen İkam, “Bu görüşme Suriye’deki savaşın bittiğinin ilan edilmesi için yapılmadı. Zirve, (Suriye’de) siyasi bir çözümün olduğunu gösteriyor. Teröristleri destekleyen diğer tarafın eylemleri son günlerini yaşıyor. Ancak bu, savaşın ne zaman biteceğinin ilanı değil, daha ziyade Suriye’deki savaşın bitmesine olumlu katkı sağlayacak Astana vektörünün devam ettirilmesi ve desteklenmesi” ifadelerini kullandı.

'KALKINMA SÜRECİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, TÜRKİYE'NİN TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYE SON VERMESİ GEREKTİĞİNE DAİR BİR İMA'

Ankara’da ilk kez Suriye’deki kalkınma sürecinin görüşüldüğüne de dikkat çeken uzman, bu konunun da savaşın en yakın zamanda sona ereceğini gösterdiğini ifade etti ve şöyle devam etti: “Kalkınma sürecinin görüşülmesi, ayrıca Türkiye’nin teröristleri desteklemeye ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere son vermesi gerektiğine dair bir ima.”