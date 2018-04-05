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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda)

    Suriyeli uzman: Üçlü zirve Suriye’de siyasi çözüm olduğunu gösterdi

    © AA/ Kayhan Özer
    Ortadoğu
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    Suriyeli siyaset uzmanı Mohammed İkam, Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin Ankara’da dün gerçekleştirdiği üçlü zirvenin sonuçlarını genelde olumlu olduğunu söyledi.

    Erdoğan-Putin-Ruhani
    © REUTERS/
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    Sputnik’e Ankara’daki üçlü zirve ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İkam, “Bundan sonraki benzer buluşmanın İran’da yapılması için sağlanan anlaşma ve Astana görüşmelerin 9. turunun mayıs ortalarında yapılması önem arz ediyor. Astana süreci, olumlu sonuçların alınabildiği tek süreç ve o ABD için de bir mesaj” diye konuştu.

    Tarafların Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda mutabık kalmalarının da üçlü zirvenin olumlu sonuçlarından biri olduğunu söyleyen İkam, “Bu görüşme Suriye’deki savaşın bittiğinin ilan edilmesi için yapılmadı. Zirve, (Suriye’de) siyasi bir çözümün olduğunu gösteriyor. Teröristleri destekleyen diğer tarafın eylemleri son günlerini yaşıyor. Ancak bu, savaşın ne zaman biteceğinin ilanı değil, daha ziyade Suriye’deki savaşın bitmesine olumlu katkı sağlayacak Astana vektörünün devam ettirilmesi ve desteklenmesi” ifadelerini kullandı.

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    Ankara’da ilk kez Suriye’deki kalkınma sürecinin görüşüldüğüne de dikkat çeken uzman, bu konunun da savaşın en yakın zamanda sona ereceğini gösterdiğini ifade etti ve şöyle devam etti: “Kalkınma sürecinin görüşülmesi, ayrıca Türkiye’nin teröristleri desteklemeye ve uluslararası hukuku ihlal eden eylemlere son vermesi gerektiğine dair bir ima.”

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    Etiketler:
    Rusya-Türkiye-İran üçlü toplantısı, Mohammed İkam, Suriye, İran, Rusya, Türkiye
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