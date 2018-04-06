Haşdi Şabi: Türkiye'nin Irak'ta operasyon düzenlemesine karşıyız

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında toplam 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.

Sputnik'e konuşan Kerim el Nuri, "Türk ordusunu Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'in kuzeyine karadan girmesi, Irak'ın egemenliğinin ihlali anlamına geliyor. Bu durumdan ancak diplomatik yollarla çıkabiliriz ve Irak Dışişleri Bakanlığı bunun için BM'ye başvurabilir" dedi.

Türkiye'nin Irak topraklarında operasyon düzenlemesine karşı olduklarının altını çizen Nuri, "Irak, topraklarını kendi koruyabilir. Başka hiçbir ülke bu hakka sahip değil. Irak'ın üçüncü ülkeler arasında çatışma sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çatışmaların barışçıl yollardan çözülmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.