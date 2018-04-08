Rusya Savunma Bakanlığı, militanların Doğu Guta’dan çıkmaları için Ceyş-ul İslam'la anlaşma sağladı

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezi yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Ceyş-ul İslam’ın yeni liderleriyle varılan anlaşma kapsamında toplam 8 bin militanın Doğu Guta’dan tahliye edilmesinin planlandığını açıkladı.

Yevtuşenko, “Bugün Rusya'nın Suriye'deki ateşkesi izleme merkezinin yetkilileri, Ceyş-ul İslam ile görüşmeler yaptı. Görüşme sırasında ateşkes, örgütün silah bırakması ve militanların Duma kentinden tahliye operasyonuna başlama konusunda anlaşma sağlandı” diye konuştu.

'8 BİN MİLİTAN VE 40 BİN AİLE FERDİNİN ÇIKARILMASI PLANLANIYOR'

Militanların tahliyesi için Vafedin yerleşimindeki insani koridorun yeniden açıldığını söyleyen Yevtuşenko, “Duma’daki çatışmalara son verildi. Militanların ve aile fertlerinin tahliye edilmesi için Duma’ya 100 otobüsten oluşan bir konvoy giriş yaptı, ilk grup bu otobüslerle tahliye edilecek. Toplamda 8 bine kadar militanın ve aile fertlerinden yaklaşık 40 bin kişinin çıkarılması planlanıyor” ifadelerini kullandı.

'TAHLİYENİN BAŞLAMASI HERHANGİ BİR KİMYASAL SİLAHIN KULLANILMADIĞINI BİR KEZ DAHA KANITLIYOR'

Tümgeneral Yevtuşenko, militanların tahliye operasyonunun başlamasının bu bölgede herhangi bir kimyasal silahın kullanılmadığını bir kez daha kanıtladığını ve Batı’nın Şam yönetimine yönelttiği tüm suçlamaların sıradaki uydurma haberden başka bir şey olmadığını da sözlerine ekledi.