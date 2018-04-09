Lavrov: Türkiye, Afrin'in kontrolünü Suriye hükümetine geri vermeli

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk güçlerinin Afrin'de kalacağını hiçbir zaman söylemediğini ve operasyonun sona ermesinin ardından Türkiye'nin bu bölgenin kontrolünü Suriye hükümetine geri vermesi gerektiğini belirtti.

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'a Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı hakkında bir soru yöneltildi.

Lavrov soruya "(Türkiye) Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, Türkiye'nin Afrin'i işgal etmek istediğini hiçbir zaman söylemedi. Nitekim biz de Afrin'deki durumu normalleştirmede en kolay yöntemin, Türkler buradaki hedeflerine ulaştıklarını söylediklerinde, bu bölgenin kontrolünün Suriye hükümetine geri verilmesi olacağına inanıyoruz" dedi.

Lavrov, Afrin konusunda bundan başka bir görüşü desteklemediklerini de ekledi.