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    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

    Kremlin'den Suriye'deki 'kimyasal saldırı' iddiaları hakkında uyarı: Tehlikeli ve yanlış

    © Sputnik/
    Ortadoğu
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    Kremlin Sözcüsü Peskov, Suriye'nin Duma bölgesindeki kimyasal saldırı iddiaları hakkında herhangi bir inceleme yürütmeden bir sonuca varmanın yanlış ve tehlikeli olduğu uyarısında bulundu. Peskov ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Suriye lideri Esad için 'havyan' ifadesini kullanmasını da doğru bulmadıklarını söyledi.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde silahlı grupların denetimindeki son yer olan Duma'da düzenlenip onlarca kişinin ölmesine yüzlerce kişininse yaralanmasına yol açtığı söylenen kimyasal saldırı iddiaları hakkında bir araştırma yürütülmeden sonuca varıp belirli tarafları suçlamanın yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi.

    Peskov ayrıca, Rus dışişleri ve savunma yetkililerinin, Suriye'de kimyasal saldırı olarak gösterilip sahte görüntülerin servis edileceği bir provokasyonun hazırlanmakta olduğuna ilişkin kısa bir süre önce pek çok defa uyarıda bulunduğunu da anımsattı.

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    Kremlin Sözcüsü, Astana süreci kapsamında ortak çalışan Rusya, Türkiye ve İran'ın kimyasal saldırı iddiaları hakkında her tarafın üzerinde uzlaştığı ortak bir görüşe sahip olup olmadığı sorusu karşısında, böyle bir şeyin iddiaların araştırılmasından önce mümkün olamayacağını söyledi.

    Diğer taraftan Peskov, ABD'nin kimyasal saldırı iddialarını gerekçe gösterip Suriye'yi vurması halinde Rusya'nın nasıl bir karşılık verebileceği sorusu üzerine ise 'varsayımlar üzerinden tahminlerde bulunmanın anlamsız olduğunu' söylemekle yetindi.

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    Bunların yanı sıra Peskov'a, kimyasal saldırı iddiaları üzerine ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir Twitter açıklamasında, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad için 'hayvan' kelimesini kullanmasına ilişkin bir soru da yöneltildi.

    Kremlin Sözcüsü söz konusu soru karşısında, "Esad, Suriye'nin meşru devlet başkanıdır. Bize göre, bir ülkenin meşru liderine karşı bu gibi hakaretlerde bulunulmasının doğru olduğu söylenemez" ifadelerini kullandı.

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    Öte yandan Peskov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, Suriye'nin Humus bölgesi yakınlarında füzelerle hedef alınan askeri havaalanının İsrail uçaklarının vurduğunu açıklamasından önce ya da sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir görüşme yapmadığını kaydetti.

    Peskov ayrıca, Rusya ve İsrail'in, Suriye'deki askeri havaalanının vurulması konusunda ilgili kanallar üzerinden iletişim sürdürüldüğünü de ekledi.

    Kremlin Sözcüsü, kimyasal saldırı iddialarının ortaya atılması ardından Putin'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiğini ise doğruladı. Fakat Peskov, görüşmenin içeriğine dair bilgi paylaşmadı.

    Etiketler:
    Kimyasal silah, Donald Trump, Beşar Esad, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdoğan, Dmitriy Peskov, Benyamin Netanyahu, ABD, Doğu Guta, İsrail, Türkiye, Suriye, Rusya
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