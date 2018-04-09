Suriye: İsrail'in saldırısı, terörle mücadeledeki başarımıza verilen dolaylı tepki

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Humus'taki 'T-4' olarak bilinen Tayfur askeri havaalanına düzenlediği saldırıyı Suriye ordusunun terörle mücadele alanında kazandığı başarılara verilen dolaylı bir yanıt olarak niteledi.

''İsrail'in saldırısı, başkent Şam'ın, Şam kırsalının ve diğer bölgelerin silahlı terör örgütlerinden temizlenmesi konusunda Suriye ordusunun kazandığı başarılara verilen dolaylı bir yanıt'' açıklamasını yapan Suriye Dışişleri Bakanlığı, şu bilgileri verdi:

''Bu örgütler, Suriyelilerin öldürülmesine, sivillerin kaçırılmasına ve canlı kalkan olarak kullanılmasına yardım etti. Sadece 3 ayda içinde düzenlenen 3000 saldırı, 155 kişinin ölümüne, 865'inin yaralanmasına yol açtı.''

Suriye'nin, halkını, topraklarını ve egemenliğini BM Tüzüğü ve uluslararası hukuk doğrultusunda tüm imkanlarını kullanarak savunma hakkını saklı tuttuğunu belirten bakanlık, İsrail'i gerçekleştirdiği saldırılara, terör örgütlerine yönelik desteğine ve Golan Tepeleri de dahil Suriye topraklarının işgaline verilecek yanıtlar konusunda uyardı.

© REUTERS/ Carlos Barria Kommersant: Rusya ve ABD, Suriye’de askeri çatışmanın eşiğinde

Suriye Dışişleri Bakanlığı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in saldırısıyla ilgili mektup gönderdi.

İsrail'in tehlikeli ve saldırgan yaklaşımına verdiği destek nedeniyle ABD'yi de eleştiren Suriye Dışişleri, BM ve BM Güvenlik Konseyi'ni İsrail ile ABD'nin Suriye’ye karşı ihlallerini ve saldırılarını sınırlama konusunda daha etkin ve ciddi hareket etmeye çağırdı.

© REUTERS/ Amir Cohen 'İsrail, Suriye'deki hava üssünü vurmadan önce ABD'yi bilgilendirdi'

Bakanlık, "Suriye, Güvenlik Konseyi'ni uluslararası barış ve güvenliğin teminine ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye, İsrail'in bu aleni saldırısını kınamaya ve bu tür saldırıların tekrarlanmasının önüne geçmek için kararlı ve hızlı önlemler almaya çağırıyoruz" diye vurguladı.

Humus'taki Tayfur askeri havaalanına füze saldırısı düzenlenmesinin ardından, Rusya Savunma Bakanlığı, saldırıyı İsrail uçaklarının gerçekleştirdiğini açıklamıştı.