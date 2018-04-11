Rus askeri polisi, kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma'ya giriyor

Rusya Savunma Bakanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Korgeneral Viktor Poznihir, "Rus askeri polisi birlikleri, güvenliği sağlamak, düzeni korumak ve ilçe sakinlerine yardım ulaştırılmasını organize etmek üzere yarından itibaren Duma'ya girecek" dedi.

Duma'dan alınan toprak üzerinde yaptıkları analizlerde herhangi bir zehre rastlamadıklarını aktaran Poznihir, Nusra Cephesi ile bağlantılı Beyaz Baretliler grubunun kimyasal saldırı düzenlenmiş gibi gösterdiğini belirtti.

BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) 500 kişinin kimyasaldan zehirlendiğine dair açıklamasına da 'umursamazlık, sorumsuzluk' tepkisini gösteren Rus korgeneral, WHO'nun hem kendi itibarına zarar verdiği hem de savaş provokasyonu yaptığını dile getirdi.

Doğu Guta'daki sivillere şu anda gerek BM gerekse Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nin gerekli insani yardımı sağladığını kaydeden Poznihir, şu bilgileri verdi:

"Bu görev kapsamında BM'ye ait 3 insani yardım konvoyunun geçişi sağlandı ve 445 ton gıda maddesi, tıbbi ürünler ile ilk yardım malzemeleri ulaştırıldı. Rus askerleri de, 518 ton gıda maddesi, sahra mutfağı, 9 bin litreden fazla şişe suyu, 8457 nevresim takımı ile 114 binden fazla kumanyayı bölge sakinlerine temin etti."

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