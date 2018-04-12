Suriye'den ABD'ye: Savaş istemiyoruz ancak hazırız

ABD'nin Suriye'ye yönelik saldırı açıklamalarına yanıt veren Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın danışmanı Buseyna Şaban, savaş istemediklerini ancak hazır olduklarını söyledi.

© AP Photo / SANA Esad: Batılı devletlerin olası askeri müdahalesi bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırır

El Mayadin televizyonuna verdiği demeçte Suriye'nin savaştan korkmadığını ve savaş çıkması halinde buna hazır olacağını kaydeden Şaban, "Savaşın kuralları Şam'ın lehinde değişti. Bugün, önceye kıyasla daha iyi formdayız" dedi.

Şaban, Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik son dönemdeki eylemlerini psikolojik savaş olarak niteledi.

"Şu anda yaşananlar psikolojik savaş. Batı, bu yolla başarısızlığının ardından güç gösterisi yapmak istiyor" diye devam eden Şaban, Rusya, Suriye, İran ve Hizbullah arasında tam koordinasyon olduğunu ve Batı'nın bundan korktuğunu ifade etti.

'SURİYE TOPRAKLARININ HER PARÇASINI KURTARACAĞIZ'

© AFP 2018 / STR Suriye ordusu, Doğu Guta'da kontrolü sağladı

Suriye ordusunun başkent Şam'a bağlı Doğu Guta özgürleştirildikten sonra izleyeceği yol haritası hakkında bilgi veren Şaban, "Ordu, Doğu Guta özgürleştirildikten sonraki aşamada, Suriye'deki her bir toprak parçasını kurtarmaya odaklanacak" diye ekledi.

Doğu Guta, Rus ordusunun desteğini alan Suriye hükümet güçlerinin yoğun çabalarıyla militanlardan temizlenmişti. Kimyasal saldırı iddialarının merkezindeki Duma ilçesi, Doğu Guta'da militanların elinde bulunan son bölge.