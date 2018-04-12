Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi: Suriye’de dönüşü olmayan noktanın aşılmayacağını umuyoruz

Moskova’nın Suriye’deki durumda dönüşü olmayan noktanın aşılmayacağını umduğunu söyleyen Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, güç kullanma tehdidinin dahi Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’nün ihlali olduğunu vurgulayarak, ABD ve müttefiklerine eyleme geçmeme çağrısında bulundu.

Suriye’ye saldırı konusunda giderek artan söylemler ve tek taraflı eyleme geçme tehditleri üzerine BM Güvenlik Konseyi (BMGK) bugün, Bolivya’nın girişimiyle Suriye’nin ele alındığı kapalı bir oturum düzenledi.

Basın mensuplarına konuya ilişkin açıklama yapan Nebezya, ‘Konseyin bazı daimi üyelerinin saldırgan politikasını’ şöyle değerlendirdi: “Bu BM Tüzüğü’nün açık bir ihlali, uluslararası barışa ve güvenliğe tehdit, BM Tüzüğü’nün ihlalidir. Bu durumdan ve gerilimin tehlikeli artışından son derece endişeliyiz. Dönüşü olmayan noktanın aşılmayacağını, ABD ve müttefiklerinin egemen bir ülkeye karşı askeri eylemden kaçınacaklarını umuyoruz.”

‘BAŞLICA ÖNCELİĞİMİZ SURİYE’DE SAVAŞA İZİN VERMEMEK’

Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin ve uluslararası toplumun başlıca önceliğinin, Suriye’de bir savaş çıkmasına izin vermemek olduğunu belirtti.

İsveç’in BMGK’ya Suriye’ye silahsızlanma için üst düzey bir heyetin gönderilmesiyle ilgili yasa tasarısına değinen Nebenzya, önerilen tasarının ‘şimdiki koşullarda’ başlıca öncelik olmadığını belirtti. Rusya’nın BM daimi temsilcisi, “En acil önceliğimiz, savaş tehlikesini ortadan kaldırmak” ifadelerini kullandı.

