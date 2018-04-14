BM: İdlib'de çatışmalar sürerse iki milyon kişi Türkiye sınırına akın edebilir

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, İdlib'de çatışmaların devam etmesi durumunda iki milyon kişinin Türkiye sınırına doğru yöneleceğini belirterek, bunun Türkiye üzerinde muazzam baskı oluşturacağı uyarısında bulundu.

© AA / Khaled Akasha 38 bin militan, aileleriyle birlikte İdlib'e ulaştırıldı

Moumtzis, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de çatışmaların başladığı 2011 yılından beri 'insani durumun hiç olmadığı kadar kötüleştiğini' ve bu yılın başından beri 700 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını ileri sürdü.

İdlib'de geçen aralık ayından beri 400 binden fazla kişinin kentin güneyinden merkezine kaçtığını, Doğu Guta'dan ayrılan 60 bin kişilik grubun da aileleriyle İdlib'e geldiğini ve iki milyondan fazla kişinin bulunduğu İdlib'de insanları barındırmakta güçlük çektiklerini anlatan Moumtzis, "İdlib'de çatışmalar sürerse Türkiye sınırında iki milyon kişi görme ihtimalimiz var. Bu da Türkiye üzerinde muazzam bir baskıya neden olur'' dedi.

'AFRİN'E DÖNMEK İSTEYENLERİN BİR KISMI TEL RIFAT'TA RÜŞVET VERMEK ZORUNDA KALDI'

Moumtzis, Afrin'deki gelişmelere ilişkin yaptığı değerlendirmede de şunları söyledi: "Afrin'den ayrılanların bir kısmı geri döndü. Afrin'e dönmek isteyenlerin bir kısmı Tel Rıfat'taki kontrol noktalarında rüşvet vermek zorunda kaldıklarını, Kürt yetkililerin ayrılmalarına izin vermediğini anlattı."