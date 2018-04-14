Suriye: Uluslararası hukukun ihlali olan vahşi saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz

Suriye hükümeti Batılı güçlerin askeri üslerine yönelik saldırısını 'vahşi ve barbarca saldırı' olarak niteledi. Suriye saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

© AP Photo / Hassan Ammar ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu

ABD, Fransa ve İngiltere sabah saatlerinde başkent Şam civarındaki ve Humus'taki hedefleri vurdu.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada " Suriye Arap Cumhuriyeti, ABD-İngiltere-Fransa'nın Suriye'ye yönelik vahşi saldırısını en güçlü şekilde kınıyor. Bu uluslararası hukukun alenen ihlali" dendi

Suriye Dışişleri saldırının, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) bugün Duma'da kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için yapacağı çalışmaları engellemek için gerçekleştirildiğini duyurdu.

'SALDIRININ BAŞLICA AMACI OPCW MİSYONUNUN ÇALIŞMALARINI ENGELLEMEK'

SANA'nın aktardığına göre açıklamada "Saldırının zamanlaması OPCW misyonunun Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını incelemek için gelmesiyle aynı zamanda oldu. Saldırının başlıca amacı misyonun çalışmalarını engellemek" dendi.

'110 FÜZE ATILDI, ÇOĞU ENGELLENDİ'

Bakanlık ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye 110 adet füze attığını ancak ççoğunun havada imha edildiğini de açıkladı.

Bakanlık Humus'taki saldırıda 3 sivilin de yaralandığını aktardı. Ancak Şam'daki saldırılarla ilgili kayıp olup olmadığı belirtilmedi.

SANA Şam'ın kuzeyindeki Barzeh'teki araştırma merkezine birkaç füzenin isabet ettiğini ve 'içinde bilimsel laboratuvarlar ve eğirim merkezinin olduğu binanın yok edildiğini' de açıkladı.