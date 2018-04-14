İran'ın dini lideri Hamaney, Suriye saldırısını yapan ülke liderlerini 'suçlu' olarak niteledi

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney Suriye'ye saldırı emri veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i 'suçlu' olarak niteledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Suriye lideri Beşar Esad'la telefonda görüşerek İran'ın Suriye yönetiminin yanında olduğunu söyledi.

Tahran ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye yönelik saldırısına sert tepki verdi.

Ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May'i 'suçlu' olarak niteledi.

Hamaney " Bu sabah Suriye'ye yapılan saldırı bir suç. ABD, Fransa ve İngiltere liderleri büyük bir suç işledi. Bundan bir kazanç elde edemeyecekler. Tıpkı son yıllarda benzer suçları işledikleri Irak'ta, Suriye'de ve Afganistan'da olduğu gibi" dedi.

This morning’s attack on #Syria is a crime. I firmly declare that the Presidents of U.S. and France and British PM committed a major crime. They will gain no benefit; just as they did not while in Iraq, Syria & Afghanistan, over the past years, committing the same criminal acts. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) April 14, 2018

​RUHANİ, ESAD'LA GÖRÜŞTÜ: YANINIZDAYIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Suriye ldieri Beşar Esad'la telefon görüşmesi yaptı. Ruhani İran'ın, Suriye'nin yanında olduğunu ifade etti.

Tasnim'in aktardığına göre Ruhani " Bu tarz saldırılar yıkımdan başka sonuç vermez. Amerikalılar bu saldırılarla bölgedeki varlığını meşrulaştırmaya çalışıyor" dedi.