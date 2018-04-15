ABD’de Suriye’ye yapılan füze saldırısının ‘sonuçları’ görüntülendi

Uzay ve uydu görüntüleri servis eden ABD’li şirket Digital Globe, ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye’ye düzenlediği füze saldırısının yol açtığı hasarların yer aldığını ileri sürdüğü uydu görüntülerini yayınladı.

Digital Globe'un Twitter'da yayınladığı 2 görüntünün birincisinde arazide birbirinden ayrı olan 3 büyük bina ve otoyolla birleşen birkaç küçük yapı görülürken, ikinci görüntüdeyse 3 büyük bina tümüyle yıkılmış durumda, küçük yapılarda ve otoyoldaysa hasar olduğu anlaşılıyor.

Details emerge about Syrian sites targeted by US-led airstrikes — via @washingtonpost https://t.co/J5Nw7QvaIg pic.twitter.com/fcXc1toegz — DigitalGlobe (@DigitalGlobe) 15 April 2018

​Şirketin görüntüleri sunduğu Washington Post gazetesi, sitesinde yayınladığı uydu fotoğraflarına ilişkin açıklamasında, görüntülerde ‘Humus'un yakınlarındaki Şinşar kimyasal silah (üretim) tesisinin' yer aldığını iddia etti.

© REUTERS / ABD Donanması ABD, Suriye saldırısında kullandığı Tomahawk’ların fırlatılma anını yayınladı

Görüntülerin ilkinin saldırıdan bir gün önce, ikincisininse saldırının düzenlendiği gün çekildiği kaydedildi.

ABD, Fransa ve İngiltere'nin, 14 Nisan Cumartesi günü sabah erken saatlerinde Suriye'deki hedeflere düzenlediği saldırıda Tomahawk'lar dâhil 100'den fazla füze fırlatılmış, füzelerin büyük kısmı Suriye hava savunması tarafından imha edilmişti.

Saldırıyı gerçekleştiren ülkeler, Duma ilçesinde Suriye ordusu tarafından kimyasal saldırı düzenlendiğini ileri sürmüş, iddialarına dayanak olabilecek herhangi bir kanıt ortaya koymamıştı.