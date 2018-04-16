Peskov: OPCW uzmanlarının Duma'ya girişini engellediğimiz iddiaları asılsız

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) İngiltere heyeti, Rusya'nın OPCW uzmanlarının Duma'daki saldırı alanına girmesini engellediğini ileri sürmüştü. Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Peskov "Rusya en başından beri kimyasal saldırının arkasında kimin olduğuna yönelik mantıksız, temelsiz suçlamalara karşı çıkıp tarafsız bir soruşturmayı destekledi. Bunu en başından beri yaptık. Bu nedenle Rusya'ya karşı bu suçlamalar asılsız" dedi.

Peskov, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'ye gerçekleştirdiği saldırıyı da uluslararası hukukun ihlali ve saldırganlık olarak nitelendirdi.