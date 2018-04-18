'İsrail, Suriye'de İran üssünü ABD ile koordineli vurdu'

'İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE DARBE'
9 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın Humus'taki hava üssünü vuranın İsrail olduğunu açıklamasının ardından, İran haber ajansları T-4'te en az 7 İranlının öldüğünü duyurmuştu. Bunların İran Devrim Muhafızları üyeleri olduğu belirtiliyor.
İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağı uyarısına İsrail'den gelen yanıtlarda askeri yetkililer ''İran bize saldırırsa Esad ile rejimini haritadan sileriz'' demişti.
Dün İsrail ordusuyla hükümetinin 'İran'ın Suriye'de konuşlu hava gücüne ait olduğu' iddiasıyla sızdırdığı görüntüler, İsrail medyasında yayımlandı. 'İran İHA'ları ve kargo uçaklarının bulunduğu' iddiasıyla Suriye'deki 5 hava üssünün uydu görüntüleri ve haritalarını gösteren İsrail medyası, füze ve hava kuvvetleriyle ilgili projeleri yönettikleri iddiasıyla İran Devrim Muhafızları'nın üç üst düzey komutanının isimlerini de açıkladı.
Reuters'e konuşan İsrailli uzmanlar, bu görüntülerin yayımlanmasını sözkonusu İran gücüne saldırı düzenleneceği şeklinde yorumladı.
İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İran'ın T-4 saldırısına cevap verme tehdidinde bulunmasının ardından, İsrail ordusunun Suriye'deki İran Devrim Muhafızları'nın Hava Kuvvetleri'nin İsrail'e saldırmaya çalışacağı ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.
İsrail kanalı Mako'nun askeri editörü Roni Daniel şu değerlendirmeyi yaptı: ''Görüntülerin televizyondan yayımlanmasıyla İran'a şu mesaj veriliyor: Suriye'deki konuşlanmanızı en ince ayrıntısına dek biliyoruz. Eğer T-4 saldırısının intikamını almak için bize karşı harekete geçerseniz, bildiğimiz bu hedeflere çok ciddi zarar veririz.''
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