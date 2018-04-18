Kayıt
17:39 18 Nisan 2018
Ankara+ 25°C
İstanbul+ 15°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017

    'İsrail, Suriye'de İran üssünü ABD ile koordineli vurdu'

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 01

    Wall Street Journal: İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Suriye'de İran Devrim Muhafızları'nın konuşlandığı T-4 üssüne, ABD Başkanı Donald Trump'ın örtülü onayını alarak Washington ile koordinasyon içinde hava saldırısı düzenledi.

    Avigdor Lieberman
    © AP Photo / ABIR SULTAN
    İsrail Savunma Bakanı: İran'ın Suriye'de varlığını güçlendirmesine izin veremeyiz
    İsrail'in 9 Nisan'da Suriye'nin Humus bölgesinde Tayfur (T-4) hava üssüne düzenlediği hava saldırısını ABD ile koordinasyon içinde gerçekleştirdiği ileri sürüldü. T-4'e İran güçleri konuşlandığından, bu saldırı, İran-İsrail savaşı çıkarma potansiyaliyle dikkat çekmişti. New York Times gazetesi, pazar günü, İsrailli bir askeri kaynağın ''Hem tesisler hem insanlar bakımından ilk kez canlı İran hedeflerine saldırdık'' sözlerini aktardı.

    'İRAN HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNE DARBE'

    ABD Başkanı Beşar Esad
    © AP Photo / Hassan Ammar
    İsrailli askeri yetkililer: İran bize saldırırsa Esad ve rejimini haritadan ve dünyadan sileriz
    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, bugün istihbarat yetkilileri ve konudan haberdar diğer kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun T-4'teki İran hava savunma sistemlerini hedef almak için ABD Başkanı Donald Trump'ın örtülü onayını aldığını yazdı. Trump'la görüşmesinin ardından T-4'e hava saldırısı düzenlenmesi emrini veren Netanyahu'nun, İran'ın İsrail jetlerine karşı yeni model uçaksavar sistemleri kullanma kabiliyetine zarar vermeyi hedeflediğini aktardı.

    İran
    © REUTERS / Raheb Homavandi
    İran dini liderinin temsilcisi: İsrail'i yok edebiliriz
    İSRAİL-İRAN RESTLEŞMESİ

    9 Nisan'da Rusya Savunma Bakanlığı'nın Humus'taki hava üssünü vuranın İsrail olduğunu açıklamasının ardından, İran haber ajansları T-4'te en az 7 İranlının öldüğünü duyurmuştu. Bunların İran Devrim Muhafızları üyeleri olduğu belirtiliyor.

    İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in başdanışmanı Ali Ekber Velayeti'nin İsrail saldırısının cevapsız kalmayacağı uyarısına İsrail'den gelen yanıtlarda askeri yetkililer ''İran bize saldırırsa Esad ile rejimini haritadan sileriz'' demişti.

    Bastion kıyı füze sistemleri, Suriye’deki kara hedeflerini imha etmek için ilk kez kullanıldı.
    © Fotoğraf : Ministry of defence of the Russian Federation
    ABD ile İsrail'in elektronik saldırısı yüzünden Suriye'de yanlış alarm
    İSRAİL MEDYASI 'SURİYE'DE KONUŞLU İRAN GÜÇLERİNİN' UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ YAYIMLADI

    Dün İsrail ordusuyla hükümetinin 'İran'ın Suriye'de konuşlu hava gücüne ait olduğu' iddiasıyla sızdırdığı görüntüler, İsrail medyasında yayımlandı. 'İran İHA'ları ve kargo uçaklarının bulunduğu' iddiasıyla Suriye'deki 5 hava üssünün uydu görüntüleri ve haritalarını gösteren İsrail medyası, füze ve hava kuvvetleriyle ilgili projeleri yönettikleri iddiasıyla İran Devrim Muhafızları'nın üç üst düzey komutanının isimlerini de açıkladı.

    ABD, Suriye'ye saldırı başlattı.
    © AP Photo / Hassan Ammar
    ABD, İngiltere ve Fransa Suriye'yi vurdu
    'DEMEK Kİ, İSRAİL VURACAK'

    Reuters'e konuşan İsrailli uzmanlar, bu görüntülerin yayımlanmasını sözkonusu İran gücüne saldırı düzenleneceği şeklinde yorumladı.

    İsrailli bir güvenlik yetkilisi, İran'ın T-4 saldırısına cevap verme tehdidinde bulunmasının ardından, İsrail ordusunun Suriye'deki İran Devrim Muhafızları'nın Hava Kuvvetleri'nin İsrail'e saldırmaya çalışacağı ihtimali üzerinde durduğunu söyledi.

    Şam'da ABD öncülüğündeki saldırıyı protesto edenler Suriye bayrağının yanı sıra Rusya ve İran bayrakları da açtı
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Şam'da hayat normal; Suriye halkı Trump'la alay ediyor
    'İRAN'A AVUCUMUZUN İÇİNDESİN MESAJI'

    İsrail kanalı Mako'nun askeri editörü Roni Daniel şu değerlendirmeyi yaptı: ''Görüntülerin televizyondan yayımlanmasıyla İran'a şu mesaj veriliyor: Suriye'deki konuşlanmanızı en ince ayrıntısına dek biliyoruz. Eğer T-4 saldırısının intikamını almak için bize karşı harekete geçerseniz, bildiğimiz bu hedeflere çok ciddi zarar veririz.''

    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Simferopol'de Cuma Camii inşaatı
    Simferopol’deki Cuma Camii inşaatından kareler
    Karikatür
    Trump'ın Suriye planı: ABD askerleri yerine Arap ülkelerinin askerleri
    İnfografik
    Türk vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam