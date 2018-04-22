‘Militanların Doğu Kalamun’dan tahliyesine başlandı’

© REUTERS / Omar Sanadiki SANA: Doğu Kalamun’daki militanlar tahliye edilecek

Lazkiye yakınlarında yer alan Rus uzlaştırma merkezinin yöneticisi Yuriy Yevtuşenko, Şam bölgesinde kalan diğer aşırıcılık yanlılarıyla, ateşkese katılmaları için görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Tümgeneral Yevtuşenko, "Daha önce varılan anlaşmalar çerçevesinde Rus uzlaştırma merkezi ve Rus askeri polis birlikleri, güvenlik tedbirlerine uyarak yasadışı silahlı örgüt mensuplarının ve ailelerinin Doğu Kalamun'dan tahliyesine başlandı" diye konuştu.

Yevtuşenko ayrıca tahliye için ‘bugünden itibaren Ruhayba yerleşiminin bulunduğu bölgede kontrol noktalı geçici insani koridorun açıldığını' da sözlerine ekledi.

‘AŞIRICILIK YANLILARI SURİYE ORDUSUNA MÜHİMMAT DEPOLARINI TESLM ETTİ'

Aşırıcılık yanlısı militanların Suriye hükümet güçlerine içinde çok sayıda mühimmatın bulunduğu depoları teslim ettiklerini söyleyen Yevtuşenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlaşmaya uygun olarak uzlaştırma merkezinin kontrolü altında aşırıcılık yanlıları, Suriye Silahlı Kuvvetleri'ne 30 adet zırhlı araç, makineli tüfekle donatılmış 3 pikap, 36 tanksavar roketatar, 20 ağır makineli tüfek, 6 roketatar, 3 adet tanksavar güdümlü füze, 23 adet taktik füze, 111 mayın, 60 el bombası, 63 binin üzerinde mühimmat teslim etti."

'MİLİTANLARIN ŞAM'DA AÇTIĞI ATEŞ SONUCU 2 KİŞİ ÖLDÜ, 9 KİŞİ YARALANDI'

Tümgeneral Yevtuşenko, militanların dün Şam'daki konut bölgelerine açtığı ateş sonucunda 2 kişinin öldüğünü, 9 kişinin de yaralandığını söyledi.

Suriye'de ateşkesin yürürlükte olmasına rağmen İran-Rus-Türk koordinasyon merkezinin bazı illerde ateşkes ihlalleri saptadığını söyleyen Yevtuşenko, "Yasadışı silahlı oluşumların militanları 20 Nisan'da Muhayam el-Yarmuk mahallesinden Şam'ın güneyindeki konut bölgelerine roketatarlarla ateş açtı. İki sivil öldü, 9 kişiyse yaralandı" ifadelerini kullandı.