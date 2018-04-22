Zarif, CBS kanalına konuştu: ABD ile mahkum değişimi için gereken bir şey var

ABD'de yayın yapan CBS kanalında 'Face The Nation' programına konuk olan Zarif'e eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde yapılan bir mahkum değişiminin bir kez daha hayata geçirilmesinin mümkün olup olmadığı soruldu.

Zarif de bu soruya şu yanıtı verdi: "Elbette ki insani perspektiften bakacak olursak böyle bir ihtimal var ama tutumun değişmesi gerekiyor. ABD'nin bu mevzuya diğer bir egemen ülkeyle müzakere yürütme pozisyonundan yaklaşması gerekiyor. Rejim değişikliğiyle ilgili şu illüzyon dahil olmak üzere açık açık bazı iddialarda bulunup bir ülkeye, halkına ve hükümetine saygısızlık ederek müzakere yürütemezsiniz. Çünkü bu durumda samimi diyalog kurmak için pek fırsat bırakmamış oluyorsunuz."

Iran is open to a prisoner swap if the U.S. has a "change of attitude," says Foreign Minister Mohammad Javad Zarif https://t.co/J56KCqoGqB pic.twitter.com/JvctcFdKRe — CBS News (@CBSNews) April 21, 2018

İran'da aralarında Baquer Namazi'nin de bulunduğu 5 ABD vatandaşının gözaltında olduğu biliniyor.

Öte yandan diplomatların yargının kararları üzerinde etki sahibi olmadığını hatırlatan Zarif, buna karşın insani açıdan hapisteki ABD'liler konusunda devreye girmeye çalıştıklarını belirtti.

ABD ve İran arasında 2016'da mahkum takası yapılmış, ABD'de tutuklu bulunan 7 İran vatandaşı ve İran'daki 4 çifte vatandaş değiştirilmişti.