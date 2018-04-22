Kabil'de intihar saldırısı: En az 31 ölü, 54 yaralı

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında en az 31 kişi öldü, 54 kişi yaralandı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, saldırganın, Kale-i Nazır'daki seçim merkezine kayıt yaptırmak için gelen kalabalığın yakınında, üzerine yerleştirdiği bombayı infilak ettirdiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Vahid Mecruh, saldırıda 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 54 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırının şiddetiyle bölgedeki ev ve iş yerlerinin camları kırılırken bölgeye giden caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Dört gün önce Taliban, ülkenin batısındaki Gur vilayetindeki bir seçim merkezine baskın düzenleyerek 5 kişiyi kaçırmıştı. Afganistan'da 20 Ekim'de yapılması planlanan milletvekili seçimleri için seçmen kayıtları 14 Nisan'da başlamıştı.

SEÇMEN KAYIT MERKEZİNDE DE PATLAMA: 7 ÖLÜ

Bu arada ülkenin kuzeydoğusundaki Baghlan'daki bir seçmen kayıt merkezinde meydana gelen patlamada da en az 7 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.