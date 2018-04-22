'ABD’nin uçak gemisi, Rusya’ya engel olmak için Akdeniz’de kalmaya devam edebilir'

ABD’ye ait Harry S. Truman uçak gemisinin, belirlenen görev süresinin ardından geri dönmek yerine Rusya’ya engel olmak için Akdeniz’de kalabileceği belirtildi.

Defence News’e konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan kaynaklar, ABD’ye ait Harry S. Truman uçak taşıyıcı gemisinin Akdeniz’de kalmaya devam edebileceğini söyledi. Kaynaklar, orduda hâlâ görüşme aşamasında olan bu adımın Rusya’nın bölgede artan eylemlerine cevaben alınabileceğini ve yeni ulusal savunma stratejisiyle de uyumlu olduğunu kaydetti.

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Haberde geminin Akdeniz’de kalmasının Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a, ABD Başkanı Donald Trump’ın 'bir daha sivil halka kimyasal silah kullanılması halinde Suriye’nin yeniden vurulacağı' uyarısını hatırlatacağı görüşüne de yer verildi.

Harry S. Truman gemisi 19 Nisan’da Akdeniz’e girmişti, yaklaşık bir hafta sonra da ABD, İngiltere ve Fransa, Esad’ın sivil halka karşı Duma’da kimyasal silah kullandığı iddiasıyla Suriye’ye saldırı düzenlemişti.