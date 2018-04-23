Dumalı doktor: Kimyasal zehirlenmeyle başvuran olmadı

Sputnik'e konuşan Caber, "Hastalar, patlamaların sonucunda oluşan toz ve duman bulutu kaynaklı nefes darlığı şikayetiyle başvurdu. Kimyasal zehirleyici maddelere maruz kalındığına dair belirtiler taşıyan bir hasta dahi yoktu" dedi.
'ÜNİFORMALILAR HASTANE ÇALIŞANI DEĞİLDİ'
"Hastaneye çok sayıda insan akın etti. Tıbbi üniforma taşıyanlar da vardı. Ancak onlar hastane çalışanı değildi ve tıbbi çalışan olduklarını da sanmıyorum" diye devam eden Caber, daha sonra bu kişilerin bağırarak panik havası yarattığını ve o anları kaydettiğini vurguladı.
'DUMA'DA BELİRTİLERİN HİÇBİRİ YOK'
Kimyasal saldırı durumunda bölgedeki hayvanların ve böceklerin telef olduğunu, ağaçların ve otların yok olduğunu, havada meyve, çiçek ya da sarımsak kokusu olduğunu da söyleyen Caber, "Gördüğünüz gibi, şu anda Duma'da bu belirtilerin hiçbiri yok" diye ekledi.
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