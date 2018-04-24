Ruhani'den Trump'a nükleer anlaşma uyarısı: Ağır sonuçlarına katlanırlar

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD Başkanı Donald Trump'a, ABD'nin 2015'te Tahran ve P5+1 ülkeleri arasında imzalanan nükleer anlaşmada kalmayı sürdürmediği takdirde 'ağır sonuçlarla karşılaşacağı' uyarısını yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer uzlaşı hakkında 'ABD tarihinde imzalanmış en kötü anlaşma olabilir' diyen ve anlaşmada değişiklik yapılmaması halinde ülkesinin imzasını 12 Mayıs itibarıyla çekeceğini ve İran'a yönelik ekonomik yaptırımlara geri döneceğini söyleyen Trump'ı uyardı.

'İRAN HER OLASI DURUMA HAZIRLIKLI'

Tebriz'de binlerce kişiye yaptığı ve devlet televizyonunda canlı yayımlanan konuşmasında Ruhani "Beyaz Saray'dakilere 'eğer yükümlülüklerinizi yerine getirmezseniz İran hükümeti sert yanıt verecektir' diyorum" dedi.

Ruhani "Eğer herhangi biri anlaşmaya ihanet ederse (bunun) ağır sonuçlarına katlanacağını bilmeli. İran her olası duruma hazırlıklı" ifadelerini kullandı.

Dün Pekin'de Çinli mevkidaşıyla görüşen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile Rusya, ABD, Fransa, İngiltere ve Çin ile Almanya'dan oluşan P5+1 ülkelerinin 2015'te imzaladığı nükleer anlaşmanın arkasında olduklarını belirtmişti.

Rus bakan, Çin'le birlikte anlaşmanın ABD tarafından bozulması yönündeki hamlelere karşı çıkacaklarını vurgulamıştı.

Rusya ve Çin'in yanı sıra İngiltere, Fransa ve Almanya da İran'ın nükleer programının kısıtlanması karşılığnda bu ülkeye yönelik çoğu yaptırımı kaldıran anlaşmanın devam etmesini istiyor.

Dün ABD'de Trump ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da ABD Başkanı'nı anlaşmada kalma konusunda ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

ŞAMHANİ: EĞER ABD NÜKLEER UZLAŞIYI BOZARSA NPT'DEN ÇEKİLEBİLİRİZ

Ruhani'nin açıklamaları sonrası açıklama yapan İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şamhani Trump'ın nükleer anlaşmayı bozması halinde ülkesinin Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'ndan (NPT) imzasını çekebileceğini söyledi.

Moskova ziyereti öncesi gazetecilere açıklama yapan "İmzacı ülkelerin ulusal çıkarlarının korunmadığını hissetmeleri halinde anlaşmadan çekilme hakkı bulunuyor. İran'ın sahip olduğu seçeneklerden biri de bu" ifadelerini kullandı.

Şamhani ayrıca ABD'nin anlaşmadan çekilme ya da değişiklik yapma yönündeki her eylemini Tahran'ın 'anlaşmanın tamamen çöktüğü' şeklinde değerlendireceğini vurguladı.