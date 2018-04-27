Rusya: OPCW’de sadece 6 Dumalı tanık sorgulandı

© AP Photo / Peter Dejong ABD’nin OPCW temsilcisi, müttefiklerine Rusya ve Suriye’nin brifingine katılmamaları için yalvardı

Lahey’de OPCW merkez ofisindeki basın toplantısında konuşan Şulgin, “Burada bulunan Suriye temsilcileri arasından 6 kişi OPCW’nin teknik uzmanları tarafından sorguya çekildi. Diğerleri de ifade vermeye hazırdı. Ancak OPCW uzmanları, belli ki kendi özel istek ve anlayışa dayanarak hareket ediyor. Onlar 6 kişi seçti, onlarla konuştu, anlatılanların onları tamamen tatmin ettiğini, başka sorularının olmadığını söylediler” diye açıkladı.