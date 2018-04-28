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    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu

    Rusya, Türkiye ve İran'dan ortak Suriye deklarasyonu

    © AP Photo / Pavel Golovkin
    Ortadoğu
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'da Mevlüt Çavuşoğlu ve Cevad Zarif'le yaptıkları görüşmenin sonunda Suriye kriziyle ilgili ortak deklarasyon kabul ettiklerini açıkladı. Lavrov, Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmede teröristlerin hareketleri hakkında istihbarat değişimi yapılması konusunda mutabakat sağladıklarının altını çizdi.

    Sergey Lavrov- Cevad Zarif - Mevlüt Çavuşoğlu
    © REUTERS / Grigory Dukor
    Lavrov: Suriye'de normalleşme için Astana formatı kapsamında acil önlemler almalıyız
    Görüşmenin sonunda düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Bugünkü görüşmemizin sonuçlarının yer aldığı bir ortak deklarasyon kabul ettik. Her halükarda BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2254 sayılı kararı ve Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Konseyi'nin tavsiyeleri doğrultusunda siyasi çözümün alternatifsizliğine sıkı bağlılığımızı koruyoruz" dedi.

    Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'yi bölme girişimlerini kabul edilemez bulduğunu kaydetti.

    'ORTAK ÇABALARA ZARAR VERİLMESİNE KARŞI KOYACAĞIZ'

    Lavrov, üç ülkenin Astana formatı kapsamındaki çabalarına zarar verilmesine karşı koyacaklarını belirterek, "Bu çabaların devam etmesinde kararlıyız. Üç ülkenin Suriye'deki durumu 2254 sayılı karardaki hedeflere ulaşma çizgisine yeniden getirmek için gerek müştereken gerekse de münferiden atacağı adımlar üzerinde mutabakat sağladık" ifadelerini kullandı.

    'MUHALEFETİN İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİ TALEBİ YIKICI'

    Türkiye-Rusya-İran Dışişleri Bakanları Kazakistan’da, Suriye konulu 9. Astana toplantısına katıldı. Toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov (ortada) ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif (sağda) ortak basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Cem Özdel
    Çavuşoğlu: Lavrov ve Zarif'le yapacağımız üçlü toplantı, Suriye'de yeni adımlar açısından önemli
    Lavrov'a göre Rusya, Türkiye ve İran, Suriye muhalefetinin Cenevre müzakerelerinin ön koşulu olarak Şam'da iktidar değişikliği talebini yıkıcı buluyor.

    Lavrov, "Cenevre müzakerelerine dönülmesine yönelik çabalar sürerken bazı dış muhalefet temsilcilerinin açıklamalarını son derece yıkıcı buluyoruz. Bu taraflar, Suriye krizinin çözümü ve siyasi müzakerelere geçiş için iktidar değişikliği, Suriye yönetiminin savaş suçlusu olarak mahkemeye sevk edilmesi gibi ön koşullar öne sürüyorlar. Bu tür yaklaşımlar 2254 sayılı kararın içeriğiyle çelişmekle kalmıyor, aynı zamanda da müzakere sürecini yeniden başlatmaya yönelik çabaları zora sokmak istiyor" dedi.

    'ANKARA İLE İSTİHBARAT DEĞİŞİMİ KONUSUNDA MUTABAKAT SAĞLADIK'

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (solda)
    © AA / Kayhan Özer
    'Rusya, Türkiye ve İran Suriye’deki durumun normale dönmesine katkı sağlayacak'
    Lavrov, bugün Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla yaptıkları görüşmede istihbarat kurumları arasında teröristlerin hareketleri hakkında istihbarat değişimi yapılması konusunda mutabakat sağladıklarının altını çizdi.

    Lavrov, "Yetkili makamlarımızın yabancı teröristlerin ve militanların takip edilmesi için azami seviyede net, somut ve gerçek zamanlı istihbarat değişimi yapmaları gerekiyor. Bugün söz konusu çalışmanın yapılması konusunda mutabakat sağladık. Türkiye veya Rusya'nın ülkeye giriş yasağı getirdiği kişiler ile Türkiye tarafından sınırdışı edilen kişiler hakkında düzenli olarak istihbarat değişimi yapacağız" diye konuştu.

    'ÇAVUŞOĞLU'YLA VİZE REJİMİNİ KONUŞTUK'

    Rusya pasaportu
    © Sputnik / Sergey Kuznecov
    ‘Rusya ve Türkiye arasında hizmet pasaportları için vize kolaylığı mutabakat süreci devam ediyor’
    Lavrov'a göre Çavuşoğlu'yla görüşmeleri sırasında masada vize rejiminin basitleştirilmesi de vardı.

    "Rusya, bir süre önce ilk olarak hizmet pasaport sahiplerine, ikinci olarak da uluslararası taşımacılıkta çalışan uzun mesafe sürücüleri için vizesiz rejime dönülmesini önerdi" diye devam eden Lavrov, şunları ekledi:

    "Basitleştirilmiş vize rejiminden, vizesiz rejimden yararlanacak kategorileri artırmayı planlıyoruz. Bu amaca ulaşmak istiyoruz."

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    Etiketler:
    BMGK, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cevad Zarif, Sergey Lavrov, Şam, İran, Suriye, Türkiye, Rusya
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