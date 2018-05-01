Kayıt
14:55 01 Mayıs 2018
Ankara+ 26°C
İstanbul+ 17°C
Canlı Yayın
    Arama
    Son Dakika:
    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad

    Esad: Suriye'nin terör karşısındaki zaferi, bazı Batı ülkelerini saldırganlığa itti

    © Sputnik /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 60

    Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ülkesinin terör karşısında kazandığı zaferin bazı Batılı ülkeleri saldırganlığa ittiğini söyledi.

    Doğu Guta'da Putin ve Esad posterleri
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Rusların yüzde 66'sı Rusya'nın Esad'ı korumasını istiyor
    Esad, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ile yaptığı görüşmede Batı ülkelerinin son dönemde düzenlediği Suriye'ye yönelik saldırıların nedenini açıkladı.

    Esad, Suriye hükümetinin Batı ülkelerinin desteklediği teröristlerle ve silahlı gruplarla mücadelede elde ettiği başarının Şam'ın düşmanlarını saldırganlığa yönelttiğini vurguladı. 

    'DÜNYA HARİTASININ YENİDEN ÇİZİLDİĞİ AŞİKAR'

    Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, "Dünya haritasının bölgemiz özelinde yeniden çizildiği açıkça görülüyor. Suriye'ye karşı saldırganlığın artması ve düşman ülkelerin destekledikleri hücrelerin ve grupların yenilgisinden sonra doğrudan saldırganlığa yönelmeleri, Suriyelilerin terörü tamamen yenme arzusunu sadece güçlendirecektir" dedi.

    Beşar Esad'ın Hmeymin Hava Üssü ziyareti
    © Fotoğraf : Telegram account of the press service of the President of Syria
    Şam'da Rus vekillerle görüşen Esad: Kimin silahının geri kaldığını görüyoruz
    'SURİYE HALKI EGEMENLİĞİ SAVUNMA HAKKINA SAHİP'

    Esad, Suriye halkının ülkenin egemenliğini savunma ve kendi geleceklerine bağımsız olarak karar verme hakkına sahip olduğunu da bir kez daha vurguladı. 

    BURUCERDİ: SURİYE'DEKİ DİRENÇ EKSENİNİN BAŞARISI GÖRÜLDÜ

    Esad'ın ardından söz alan Burucerdi de, ABD ve müttefikleri ile onların vekillerinin Suriye'de yenilgiye uğratıldığını kaydetti. 

    Burucerdi, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da düzenlediği füze saldırısının başarısız olmasının Suriye'deki direnç ekseninin gücünü ve dayanıklılığını vurguladı. 

    İranlı yetkili, Tahran'ın Suriye'ye desteğinin süreceğini sözlerine ekledi.

    İlgili konular:

    Esad'dan ilk açıklama: Batılı güçler kontrolü kaybettiklerini kabul etmeli
    Rusya: Saldırı, Esad'ı koltuktan indirme ve Arap Baharı'nı yeniden canlandırma girişimi
    Suriye Devlet Başkanı Esad'ın sabah ofisine gitme görüntüleri yayımlandı
    Etiketler:
    İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu, Alaaddin Burucerdi, Beşar Esad, İran, ABD, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Kocaelispor, İsmetpaşa Stadyumu
    Hatıra kapma yarışına giren taraftarlar, stadı parça parça götürdüler
    Karikatür
    Batı ülkeleri kimyasal saldırıyı yalanlayan tanıklara nasıl tepki verdi?
    SVD
    Sade, güvenilir ve ölümcül: Otomatik Dragunov tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam