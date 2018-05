Esad: Suriye'nin terör karşısındaki zaferi, bazı Batı ülkelerini saldırganlığa itti

Esad, İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi ile yaptığı görüşmede Batı ülkelerinin son dönemde düzenlediği Suriye'ye yönelik saldırıların nedenini açıkladı.

Esad, Suriye hükümetinin Batı ülkelerinin desteklediği teröristlerle ve silahlı gruplarla mücadelede elde ettiği başarının Şam'ın düşmanlarını saldırganlığa yönelttiğini vurguladı.

'DÜNYA HARİTASININ YENİDEN ÇİZİLDİĞİ AŞİKAR'

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın aktardığına göre Esad, "Dünya haritasının bölgemiz özelinde yeniden çizildiği açıkça görülüyor. Suriye'ye karşı saldırganlığın artması ve düşman ülkelerin destekledikleri hücrelerin ve grupların yenilgisinden sonra doğrudan saldırganlığa yönelmeleri, Suriyelilerin terörü tamamen yenme arzusunu sadece güçlendirecektir" dedi.