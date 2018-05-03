Lavrov: ABD, Suriye'de çatışmaların sürmesi için Tanf yakınında militanları eğitiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de çatışmaların devam etmesi için ülkenin güneyinde kendi kontrolünde bulunan Tanf yakınında militanlara eğitim verdiğini söyledi.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Safadi ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "ABD'nin tek taraflı olarak kendi bölgesi ilan ettiği Tanf ve Rukban sığınmacı kampı çevresinde militanların eğitilmesi de dahil çok tuhaf şeyler oluyor. Bu eğitimin amacı, ateşkes anlaşmalarına rağmen militanların silahlı faaliyetlere devam etmesini sağlamak" ifadelerini kullandı.

'ABD, RUKBAN KAMPINA İNSANİ YARDIM SEVKİYATINI ENGELLİYOR'

Lavrov, ABD'nin Rukban sığınmacı kampına insani yardım ulaştırılmasını engellediğini kaydetti.

Lavrov, "ABD, çok uzun süre boyunca insani yardım konvoylarının Rukban kampına erişimini engelledi. Bunun için Suriye hükümetinin izin vermediğini öne sürdüler. Bu doğru değil. Suriye hükümetiyle insani kuruluşlar arasında tüm sorunlar çözüldü ancak ABD, insani yardımların kampa ulaştırılması için yeterli güvenlik garantisi vermiyor" diye konuştu.

ABD'nin insani yardım konvoylarının kampın sınırına kadar getirilmesini, dağıtım işleminin ise kamp sakinleri tarafından bizzat yapılmasını önerdiğini aktaran Lavrov, ancak Doğu Halep ve Doğu Guta da dahil birçok kampta bu şekilde dağıtılan yardımların militanlar tarafından kullanıldığını veya üç katı fiyatına satıldığını gözlediklerini vurguladı.

Dolayısıyla ABD'nin önerisinin bir çıkış yolu ve çözüm olmadığını belirten Lavrov, "Suriye'nin güneyinde, Lübnan sınırı yakınındaki durumun normale dönmesiyle ilgili tüm konuların bir bütün halinde ve birbiriyle bağlantılı olarak ele alınması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye ekledi.

'GERİLİMİ AZALTMA BÖLGESİNDE ÜRDÜN VE ABD İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDECEĞİZ'

Lavrov, bu kapsamda Rusya'nın Lübnan ve ABD ile Suriye'nin güneyindeki gerilimi azaltma bölgesinin işlerliğinin korunması için işbirliği yapmaya devam edeceğini belirtti.