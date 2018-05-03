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    Avigdor Lieberman

    İsrail'den Rusya'ya: Batı'nın yaptırımlarına katılmadık, Ortadoğu'da bize yardım edin

    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Ortadoğu
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    Moskova yönetimine bir çağrı yapan İsrail Savunma Avigdor Lieberman, İsrail'in Batı'nın Rusya'ya yaptırımlarına katılmadığını anımsatarak Ruslardan Suriye ve İran'da daha İsrail yanlısı bir tutum takınmasını talep etti.

    İsrail'in Hatzerim Hava Üssü'nde pilotların mezuniyet töreni
    © REUTERS / Amir Cohen
    'İsrail'in Suriye'de vurduğu üslere İran füze naklediyordu' iddiası
    Kommersant gazetesine demeç veren Lieberman, Avrupa ve Ortadoğu'da oluşan denklemde Rusya'dan özellikle Suriye ve İran konularında daha İsrail yanlısı bir politika izlemesini beklediklerini belirtti.

    'RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMEDİK'

    Lieberman, "Rusya ile ilişkiler bizim için değerli. Yakın ortaklarımız, yaptırımlar konusunda baskı yapsa da, bu politikanın bir parçası olmadık. Birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etti ancak biz bu eyleme dahil olmadık" dedi.

    İsrail'in Rusya'nın çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu ve Moskova'dan da Ortadoğu'da aynı hassasiyeti göstermesini umduklarını söyleyen Savunma Bakanı, "İsrail'in hayati öneme sahip çıkarları konusunda Rusya'nın anlayış göstermesini ve destek vermesini bekliyoruz" diye ekledi.

    'İRAN'IN SURİYE'Yİ İLERİ KARAKOL HALİNE GETİRMESİNİ HOŞ GÖREMEYİZ'

    Rusya’da S-300 füze sistemleriyle hava savunma tatbikatı
    © Sputnik / Ministry of Defence of the Russian Federation
    'İsrail, Rusya'nın Suriye'ye S-300 göndermesini engellemeye çalışacak'
    9 Nisan'da Suriye'ye düzenledikleri saldırıya ilişkin soruları da yanıtlayan Lieberman, niyetlerinin Suriye'nin iç işlerine müdahale etmek olmadığını ve İran'ın Suriye'yi ileri karakola çevirmesini hoş görmeyeceklerinin altını çizdi.

    Rusya, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği bazı saldırılara sert tepki göstermemişti. Ancak 9 Nisan'da İsrail'in Humus'taki 'T-4' olarak bilinen Tayfur askeri havaalanına düzenlediği saldırının Rusya tarafından kınanması, İsrail'de Rusya'nın sabrının tükenmek üzere olduğu şeklinde yorumlanmıştı.

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    Etiketler:
    Avigdor Lieberman, İsrail, Rusya
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