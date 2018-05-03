İsrail'den Rusya'ya: Batı'nın yaptırımlarına katılmadık, Ortadoğu'da bize yardım edin

'RUS DİPLOMATLARI SINIR DIŞI ETMEDİK'
Lieberman, "Rusya ile ilişkiler bizim için değerli. Yakın ortaklarımız, yaptırımlar konusunda baskı yapsa da, bu politikanın bir parçası olmadık. Birçok ülke Rus diplomatları sınır dışı etti ancak biz bu eyleme dahil olmadık" dedi.
İsrail'in Rusya'nın çıkarlarını göz önünde bulundurduğunu ve Moskova'dan da Ortadoğu'da aynı hassasiyeti göstermesini umduklarını söyleyen Savunma Bakanı, "İsrail'in hayati öneme sahip çıkarları konusunda Rusya'nın anlayış göstermesini ve destek vermesini bekliyoruz" diye ekledi.
'İRAN'IN SURİYE'Yİ İLERİ KARAKOL HALİNE GETİRMESİNİ HOŞ GÖREMEYİZ'
Rusya, İsrail'in Suriye'ye düzenlediği bazı saldırılara sert tepki göstermemişti. Ancak 9 Nisan'da İsrail'in Humus'taki 'T-4' olarak bilinen Tayfur askeri havaalanına düzenlediği saldırının Rusya tarafından kınanması, İsrail'de Rusya'nın sabrının tükenmek üzere olduğu şeklinde yorumlanmıştı.
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