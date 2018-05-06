Ruhani'den ABD'ye: Tarihi pişmanlık yaşarsınız

Sebzivar kentinde halka hitap eden Ruhani, nükleer anlaşma kapsamındaki füze faaliyetlerinin müzakere konusu yapılmayacağını, füze ve silah üretip depolamaya devam edeceklerini ifade etti.
Amaçlarının, ABD ve İsrail’in yaydığı yalanlar ve İran fobisine karşı mücadele etmek ve dünyaya İran’ın barış yanlısı olduğunu ispatlamak olduğunu dile getiren Ruhani, sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz nükleer anlaşmaya imza atarak dünyaya, İran’a yönelik ambargonun hata olduğunu ve bundan geri adım atmaları gerektiğini söylemeye çalıştık. Dünyanın 6 büyük gücüyle müzakere masasına oturarak mantığın galip gelmesini sağladık. Anlaşma sayesinde ambargolar kalktı, petrol satmaya başladık, dünya bankaları ile iletişim başladı, ithalat ve ihracat doğru rayına oturdu."
İran’ın anlaşmaya sadık kaldığını ama kendini savunma konusunu müzakere etmeyeceğini kaydeden Ruhani, "Biz savunmamız için ne kadar silaha ihtiyaç duyuyorsak üretiriz ve bu kimseyi ilgilendirmez" diye ekledi.
Öte yandan sadece bulundukları bölgenin daha güvenilir hale gelmesini müzakere etmek istediklerini dile getiren İran lideri, "Şu anda Rusya ve Türkiye ile müzakere halindeyiz ve Yemen ile ilgili dünyanın çeşitli ülkelerle müzakere ediyoruz, fakat dünyaya şunu ilan ediyoruz, biz teröristlere karşı, bölgenin neresinde olursa olsunlar mücadele edeceğiz ve yeni bir IŞİD’in oluşmasına izin vermeyeceğiz. Biz bölgenin barış ve istikrarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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